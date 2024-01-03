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مجلس الكرك.. تطلعات تصطدم بموازنة متواضعة مثقلة بالديون

1/3/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- ما تزال محافظة الكرك تحظى بموازنة سنوية هي الأقل بين المحافظات والمقدرة للعام الحالي بـ 8 ملايين و696 ألف دينار، في حين يستأثر قطاعا التعليم والأشغال العامة بأغلبية المخصصات، ما يبقي بقية القطاعات رغم أهميتها في دائرة العجز وغياب أو تأخر مشاريعها، بينما تواصل المحافظة مواجهة حالة الفراغ التنموي.
وكان أعضاء مجلس المحافظة قد تحفظوا على الموازنة للعام الحالي وأبدوا قبل موافقتهم عليها رفضهم العمل بها، كونها متواضعة ولا تلبي حاجة وطموحات المحافظة.
ووفق رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادله، فإن موازنة المحافظة للعام الحالي 2024 بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار، وتشكل أقل قيمة بين موازنات المحافظات، على الرغم من كونها السادسة بين المحافظات الاردنية بالمساحة والسكان، مبينا أن الموازنة توزعت على 17 وزارة وقطاع استفاد منها 156 مشروعا فقط.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس كانوا قد قرروا بالإجماع في القراءة الأولى للموازنة نهاية العام الماضي، رفض العمل بهذه الموازنة، باعتبارها غير كافية ولا تلبي مطالب المحافظة من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية التي يجب تنفيذها، وأنها لا ترتقِ لمستوى احتياجات المحافظة.
وبين أن المجلس قبِل الموازنة مجددا، وذلك بعد حصوله على وعود رسمية بتعديل المعايير التي يتم على أساسها وضع موازنة المحافظات، والتي كانت بموجبها المحافظة تظلم بسبب وجود شركات كبرى فيها وعلى اعتبار أنها تقدم مساعدات تنموية للمحافظة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية العام الماضي عن تفاصيل مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، واستأثرت فيها العاصمة عمان بحصة الأسد، وبواقع 18.715 مليون دينار، تلتها محافظة إربد (13.181 مليون دينار)، بينما خصص النصيب الأقل لمحافظة الكرك ومحافظة مأدبا.
وأشار العبادلة، إلى أن جزءا من موازنة العام الحالي كما هو الحال كل عام، سيكون لحساب سداد ديون العام الماضي ولحساب المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، كما سيعود جزء مهم من الموازنة إلى الموازنة العامة، بسبب عدم الانتهاء من مشاريع المحافظة لأسباب متعلقة بإجراءات العطاءات وطرحها كما حدث مع موازنة العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك وعودا خاصة من إحدى الشركات الكبرى بالكرك، وهي شركة البوتاس العربية بالمساهمة في تنفيذ إعادة تأهيل وصيانة طريق الخرزة الأغوار الجنوبية الكرك، ومبنى عيادات الاختصاص بمستشفى الكرك الحكومي.
وأكد العبادلة، أن محافظة الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان والبالغ 375 ألف نسمة، بما يفوق عدد سكان محافظتين مجتمعتين، معتبرا أن عدم العدالة في تحقيق التنمية الاقتصادية بين المحافظات يستدعيان تعزيز عملية التخطيط السليم، ذلك أن المحافظة لم تشهد تنفيذ مشاريع تنموية منذ أعوام لتردي قيمة موازنتها.
وعرض العبادلة لآلية توزيع الموازنة والتي حصلت وزارة الأشغال على 31 مشروعا بمبلغ 3 ملايين 290 ألف دينار، وبنسبة هي الأعلى بمقدار 38 % من الموازنة، تلتها وزارة التربية والتعليم بواقع 18 مشروعا وبمبلغ مليون 959 ألف دينارا، وبنسبة 18 %، وزارة الزراعة 20 مشروعا بمبلغ 517 ألف دينار وبنسبة 6 %، وزارة الصحة 10 مشاريع بمبلغ 575 ألف دينار وبنسبة 6 %، والثقافة 4 مشاريع بنسبة %1 بمبلغ 100 ألف دينار، والتدريب المهني 6 مشاريع بنسبة أقل من 1 % بقيمة 65 ألف دينار، فيما حصلت الأوقاف على 4 مشاريع بنسبة 2 % بقيمة 208 ألف دينار، والآثار مشروعان بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 40 ألف دينار والمعونة الوطنية مشروع واحد، بنسبة أقل من نصف بالمائة وبمبلغ 15 ألف دينار، والسياحة مشروع واحد أيضا بمبلغ 40 ألف دينار وبنسبة أقل من نصف بالمائة، والشباب 18 مشروعا بنسبة 4 % وبمبلغ 368 ألف دينار والتنمية الاجتماعية 5 مشاريع بنسبة نصف بالمائة وبمبلغ 65 الف دينار، وقطاع المياه 15 مشروع وبنسبة %7، وبمبلغ 578 ألف دينار. والقضاء الشرعي مشروع واحد وبنسبة 1 بالمائة وبمبلغ 100 الف دينار، والداخلية 6 مشاريع بنسبة 1 % وبمبلغ 120 ألف دينار، والإدارة المحلية 13 مشروعا بنسبة 7 % وبمبلغ 665 ألف دينار، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل مشروع واحد وبنسبة 4 % وبمبلغ 400 ألف دينار، وقطاعي البيئة والنقل العام لم يحصلا على أي مخصصات.
من جانبه، يرى رئيس ملتقى الفاعليات الشعبية بالكرك ورئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور أن موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي كسابقاتها في الأعوام السابقة، ولا ترتقي إلى مستوى تحديات التنمية المحلية الضرورية بالكرك، مشيرا إلى أن تحديات التنمية المحلية لمختلف القطاعات والمناطق بالكرك تتطلب موازنة قيمتها أعلى من الموازنة الحالية.
وبين أن مجلس المحافظة رفض موازنة العام رفضا كاملا قبل أن يقبلها لعدم وصولها إلى مستوى احتياجات المحافظة، لافتا إلى أنه رغم احتجاجات المجلس والمواطنين والفاعليات الشعبية على تدني قيمة الموازنة وضرورة زيادتها لتتساوى مع متطلبات المحافظة وعدد سكانها ومساحتها، إلا أن الجهات الرسمية عادت وقدمت موازنة متواضعة للغاية ومثل سابقاتها.
وقال عضو مجلس المحافظة السابق عن منطقة الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، إن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، معتبرا أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلالها وخصوصا مع الإجراءات الروتينية تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين وفي قطاعات تنموية مختلفة من الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.

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