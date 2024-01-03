Thursday, 04 January 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التهامي يعيد الفيلسوف للواجهة

1/3/2024 11:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد نادي التهامي، ذكريات فيلسوف الكرة السعودية يوسف الثنيان للواجهة من جديد، بعد زيارة الأخير للنادي، إذ نقل النجم الدولي السابق خبراته الرياضية لمسؤولي ولاعبي التهامي، وتحفيزهم للنهوض بالنادي، في وقت أبهرت مواهب التهامي أسطورة الهلال السابق، وأعادت له ذكريات تاريخه الكروي المميز. واطلع الثنيان على منشآت النادي الحالية والمستقبلية، واجتمع مع رئيس النادي خالد بخيت، لمناقشة الرؤى المستقبلية للنادي، وحضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. وأكد نجم المنتخب السعودي يوسف الثنيان، أن مواهب جازان بشكل عام تعد خامات جاهزة، تحتاج معها إلى صقلهم وتنميتهم لمساعدة الفريق والمنتخبات الوطنية، مطالبا النادي الاهتمام بالفئات السنية.

MENAFN03012024000089011017ID1107682920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث