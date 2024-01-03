التهامي يعيد الفيلسوف للواجهة

(MENAFN
- Al Watan) أعاد نادي التهامي، ذكريات فيلسوف الكرة السعودية يوسف الثنيان للواجهة من جديد، بعد زيارة الأخير للنادي، إذ نقل النجم الدولي السابق خبراته الرياضية لمسؤولي ولاعبي التهامي، وتحفيزهم للنهوض بالنادي، في وقت أبهرت مواهب التهامي أسطورة الهلال السابق، وأعادت له ذكريات تاريخه الكروي المميز. واطلع الثنيان على منشآت النادي الحالية والمستقبلية، واجتمع مع رئيس النادي خالد بخيت، لمناقشة الرؤى المستقبلية للنادي، وحضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. وأكد نجم المنتخب السعودي يوسف الثنيان، أن مواهب جازان بشكل عام تعد خامات جاهزة، تحتاج معها إلى صقلهم وتنميتهم لمساعدة الفريق والمنتخبات الوطنية، مطالبا النادي الاهتمام بالفئات السنية.
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