هل ينقذ جيرارد بوبي الغائب؟

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير صحفي بريطاني أن مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، قد ينتقل إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لا سيما وأنه يمر بفترة صعبة في صفوف الأهلي، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف ((هاتريك)) في أول مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الحزم، لكنه لم يهز الشباك بعدها، ليتحول إلى لاعب بديل. وبحسب شبكة ((فوتبول إنسايدر))، فمن المحتمل انتقال فيرمينو إلى الاتفاق، الذي يشرف على تدريبه الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، ليحصل النجم البرازيلي على فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي. وأشارت إلى أن الأهلي على استعداد للسماح لفيرمينو بالرحيل خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وأكدت أنه من غير المرجح أن يعود فيرمينو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الانتقالات الشتوية.
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