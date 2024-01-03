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هل ينقذ جيرارد بوبي الغائب؟

1/3/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير صحفي بريطاني أن مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، قد ينتقل إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لا سيما وأنه يمر بفترة صعبة في صفوف الأهلي، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف ((هاتريك)) في أول مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين أمام الحزم، لكنه لم يهز الشباك بعدها، ليتحول إلى لاعب بديل. وبحسب شبكة ((فوتبول إنسايدر))، فمن المحتمل انتقال فيرمينو إلى الاتفاق، الذي يشرف على تدريبه الإنجليزي ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، ليحصل النجم البرازيلي على فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي. وأشارت إلى أن الأهلي على استعداد للسماح لفيرمينو بالرحيل خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وأكدت أنه من غير المرجح أن يعود فيرمينو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الانتقالات الشتوية.

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