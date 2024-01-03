الأخدود يفاوض دوليا

الأخدود يفاوض دوليا
التاريخ
1/3/2024 11:29:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) فتحت إدارة الأخدود باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبينت مصادر أن مفاوضات متقدمة مع ظهير أيسر يلعب حاليا في أحد أندية دوري روشن وكذلك مهاجم دولي. ونفى مصدر داخل البيت الأخدودي صحة الأخبار حول اقتراب النجم القطري المعز علي من تمثيل الأخدود في الفترة المقبلة رغم طرح اسمه على أصحاب القرار في النادي.
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