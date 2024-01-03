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الأخدود يفاوض دوليا

1/3/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فتحت إدارة الأخدود باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبينت مصادر أن مفاوضات متقدمة مع ظهير أيسر يلعب حاليا في أحد أندية دوري روشن وكذلك مهاجم دولي. ونفى مصدر داخل البيت الأخدودي صحة الأخبار حول اقتراب النجم القطري المعز علي من تمثيل الأخدود في الفترة المقبلة رغم طرح اسمه على أصحاب القرار في النادي.

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