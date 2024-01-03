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16يوما لضمك بالعاصمة الإماراتية

1/3/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة نادي ضمك قررت أن يقيم الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، معسكرا خارجيا، لمدة 16 يومًا في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، خلال فترة التوقف الحالية، يخوض خلاله فارس الجنوب عددا من المباريات التجريبية، وسيكون المعسكر عقب العودة من الإجازة التي تصل إلى 20 يوما، والتي منحها المدرب الروماني كوزمين كونترا للاعبيه عقب مواجهة الرياض الماضية التي خسرها فارس الجنوب صفر/1.

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