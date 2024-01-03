16يوما لضمك بالعاصمة الإماراتية

16يوما لضمك بالعاصمة الإماراتية
التاريخ
1/3/2024 11:29:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن إدارة نادي ضمك قررت أن يقيم الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، معسكرا خارجيا، لمدة 16 يومًا في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، خلال فترة التوقف الحالية، يخوض خلاله فارس الجنوب عددا من المباريات التجريبية، وسيكون المعسكر عقب العودة من الإجازة التي تصل إلى 20 يوما، والتي منحها المدرب الروماني كوزمين كونترا للاعبيه عقب مواجهة الرياض الماضية التي خسرها فارس الجنوب صفر/1.
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