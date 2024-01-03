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الآسيوي يحدد مصير فوفانا - جريدة الوطن السعودية

1/3/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة النصر، لا تنوي التخلي عن لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن الإدارة تتجه للإبقاء على اللاعب، خلال المرحلة المقبلة.
وبددت المصادر الشكوك حول مستقبل اللاعب الدولي، مؤكدة استمراره مع العالمي، ومستبعدة رحيله خلال الميركاتو الشتوي، خصوصا أنه أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو، إلا أنها استدركت أنه في حال التعاقد مع لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فإن اللاعب سيكون من ضمن خيارات اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم.

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