الآسيوي يحدد مصير فوفانا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة النصر، لا تنوي التخلي عن لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن الإدارة تتجه للإبقاء على اللاعب، خلال المرحلة المقبلة.
وبددت المصادر الشكوك حول مستقبل اللاعب الدولي، مؤكدة استمراره مع العالمي، ومستبعدة رحيله خلال الميركاتو الشتوي، خصوصا أنه أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو، إلا أنها استدركت أنه في حال التعاقد مع لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فإن اللاعب سيكون من ضمن خيارات اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم.
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