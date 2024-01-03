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الباحة وعسير الأولى في جذب فعاليات الأماكن الطبيعية

1/3/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تجذب جمال الأماكن الطبيعية في المملكة إقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تشهد تنافسا بين الذكور والإناث على زيارتها، حيث فاقت زيارة الذكور الفعاليات في الأماكن الطبيعية الإناث، إذ بلغت 7.2% للذكور مقابل 7.1% للإناث، في وقت بلغ فيه إجمالي زيارة تلك الأماكن 7.1%، وكانت أعلاها تسجيلا للزوار منطقة الباحة وعسير.
%11 للباحة
كشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء حول أماكن الفعاليات والأنشطة في الأماكن الطبيعية تصدر الفعاليات المقامة في الباحة الزيارة بـ11%، وحلت عسير ثانيا بـ10%، وحائل ثالثا بـ9.2%، والمدينة المنورة رابعا بـ9.1%، ونجران خامسا بـ8.7%.
الأقل زيارة
سيطرت منطقة الجوف على أقل الأماكن الطبيعية للفعاليات والأنشطة التي تمت زيارتها بـ5%، وحلت الرياض ثانيا بـ6.1%، وتبوك ثالثا بـ6.2%، والحدود الشمالية رابعا بـ6.3%، والشرقية خامسا بـ6.4%.
موسم شتوي
يعزز موسم الشتاء إقامة الفعاليات والأنشطة في الأماكن الطبيعية بمختلف المملكة، التي تعد متنفسا للأهالي والزوار، ومساحة للاستمتاع بالأجواء الشتوية بعيدا عن المواقع المغلقة. وتستعد مناطق المملكة لإقامة الفعاليات والمهرجانات الشتوية، التي ترسم معها خارطة طريق ترفيه الأهالي، ومن أبرز الأماكن الطبيعية التي تحظى بفعاليات وأنشطة: العلا، وموسم الرياض، وشواطئ جدة والشرقية، وموسم جازان، ومتنزهات عسير والباحة، والمواقع الصحراوية مثل الثمامة وغيرها.
أكثر الأماكن الطبيعية إقامة للفعاليات:
الباحة: 11%
عسير: 10%
حائل: 9.2%
المدينة المنورة: 9.1%
نجران: 8.7%
أقل الأماكن الطبيعية إقامة للفعاليات:
الجوف: 5%
الرياض: 6.1%
تبوك: 6.2%
الحدود الشمالية: 6.3%
الشرقية: 6.4%

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