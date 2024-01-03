الباحة وعسير الأولى في جذب فعاليات الأماكن الطبيعية

(MENAFN
- Al Watan) تجذب جمال الأماكن الطبيعية في المملكة إقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تشهد تنافسا بين الذكور والإناث على زيارتها، حيث فاقت زيارة الذكور الفعاليات في الأماكن الطبيعية الإناث، إذ بلغت 7.2% للذكور مقابل 7.1% للإناث، في وقت بلغ فيه إجمالي زيارة تلك الأماكن 7.1%، وكانت أعلاها تسجيلا للزوار منطقة الباحة وعسير.
%11 للباحة
كشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء حول أماكن الفعاليات والأنشطة في الأماكن الطبيعية تصدر الفعاليات المقامة في الباحة الزيارة بـ11%، وحلت عسير ثانيا بـ10%، وحائل ثالثا بـ9.2%، والمدينة المنورة رابعا بـ9.1%، ونجران خامسا بـ8.7%.
الأقل زيارة
سيطرت منطقة الجوف على أقل الأماكن الطبيعية للفعاليات والأنشطة التي تمت زيارتها بـ5%، وحلت الرياض ثانيا بـ6.1%، وتبوك ثالثا بـ6.2%، والحدود الشمالية رابعا بـ6.3%، والشرقية خامسا بـ6.4%.
موسم شتوي
يعزز موسم الشتاء إقامة الفعاليات والأنشطة في الأماكن الطبيعية بمختلف المملكة، التي تعد متنفسا للأهالي والزوار، ومساحة للاستمتاع بالأجواء الشتوية بعيدا عن المواقع المغلقة. وتستعد مناطق المملكة لإقامة الفعاليات والمهرجانات الشتوية، التي ترسم معها خارطة طريق ترفيه الأهالي، ومن أبرز الأماكن الطبيعية التي تحظى بفعاليات وأنشطة: العلا، وموسم الرياض، وشواطئ جدة والشرقية، وموسم جازان، ومتنزهات عسير والباحة، والمواقع الصحراوية مثل الثمامة وغيرها.
أكثر الأماكن الطبيعية إقامة للفعاليات:
الباحة: 11%
عسير: 10%
حائل: 9.2%
المدينة المنورة: 9.1%
نجران: 8.7%
أقل الأماكن الطبيعية إقامة للفعاليات:
الجوف: 5%
الرياض: 6.1%
تبوك: 6.2%
الحدود الشمالية: 6.3%
الشرقية: 6.4%
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