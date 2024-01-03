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المسؤولية الاجتماعية الحلقة الأضعف

1/3/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) مع استقبالنا للعام الميلادي الجديد، تبدأ العديد من الجهات، وتحديدًا الشركات، في وضع خططها المتعلقة بإطار المسؤولية الاجتماعية، وهو الإطار الغائب الحاضر في كثير من الحالات، حيث تشكل المسؤولية الاجتماعية تغذية راجعة للمواطن، بعد أن حظيت هذه الشركات والجهات بدعم الدولة السخي، ما يرتب عليها واجب أن تعطي مثلما أخذت، وأن تدعم احتياجات المواطن بالمشروعات التي تخدمه وتزيل عنه كثيرًا من العنت في مختلف المجالات.
ولأن الإدراك العميق، كما يبدو، ما زال في ركن قصي تجاه المسؤولية الاجتماعية بأهدافها ومراميها، فإن تفاعل الكثير من الشركات ما زال يقتصر على دفع مبالغ تحت عنوان هذه المسؤولية، لكن وبكل أسف، يتم إهدار هذه المبالغ في برامج ليس لها أي أثر في المجتمع، ولا تحقق الهدف المرجو.
إن كل مبلغ يرصد في مجال المسؤولية الاجتماعية، يجب أن يصب في برامج حقيقية تلامس احتياجات الإنسان وترتقي بمستوى حياته، فالأمر هنا لا يتعلق بالتخلص من فوائض مالية يتم رصدها ويتوجب صرفها، لكنه واجب يجب أن تظهر ثماره في ملامسة الواقع المحيط، والتفاعل معه، وتوجيه الصرف إلى المكان الدقيق المأمول، بما يؤكد إحساس الامتنان والانتماء. فالوطن وإنسانه يشكلان خلية واحدة، لكل فرد فيها أدوار يجب أن يؤديها، لتظل منظومة الخلية في نشاطها وعطائها وازدهارها.
التجربة التي نعيشها ونحن نراقب الإسهامات المجتمعية للشركات والكيانات، تشير إلى ضعف ينتابها في إطار دورها المأمول تجاه المسؤولية الاجتماعية، حيث تذهب جهودها هباءً، وهذا يحدث بتكاتف عنصرين يسهمان معًا في ضعف المردود المأمول، يتمثل العنصر الأول في وجود أشخاص من غير المختصين في مواقع التحديد والتخطيط والتنفيذ لبرامج المسؤولية الاجتماعية، حيث يتدنى فهمهم للأهداف العميقة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، فينعكس ذلك ضعفًا وتوجهًا لا يصب في بوتقة الأهداف المرتجاة، أما العنصر الآخر فهو أن هذه البرامج التي تعدها الشركات لا توضع بشكل ممنهج يلبي تطلعات المنشأة، فيبدو الأمر برمته وكأنه عمل ثقيل على النفس يجب التخلص منه بأي شكل من الأشكال.
ولحسن الحظ، فإن الصور السالبة ليست وحدها هي السائدة بالكامل، فهناك نماذج مضيئة موجودة وتسجل حضورها الإيجابي المؤثر في إطار المسؤولية الاجتماعية، ومن تلك النماذج ما قدمته الشركة السعودية للصناعات الأساسية ((سابك)) ضمن برامجها، حيث سبق أن تبرعت بإنشاء مستشفى لعلاج مرضى الإدمان برأس مال قدره (300 مليون ريال)، وإنشاء مركز منتصف الطريق للرعاية اللاحقة بمبلغ قدره (15 مليون ريال)، استشعارًا بدورها وإسهامًا في وقاية المجتمع وحمايته من آفة المخدرات.
مثل هذه المشروعات التي تخدم المجتمع في صميم احتياجاته، تترجم بحق الفهم الإيجابي لأهداف المسؤولية الاجتماعية، وتعكس بقدر عالٍ حرص من يقفون وراءها على خدمة المجتمع والاعتراف بما قدمته الدولة لكياناتهم من دعم حتى أصبحت صروحًا تنعم بأعلى الإيرادات وتحقق في مسارها أكبر النجاحات.
تركيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وتجهيز الطواقم الإدارية والتنفيذية الواعية بهذه المسؤولية، سيشكل الخطوة الأولى في تفعيل العمل بهذا الجانب، ليصبح ما نصبو إليه في المجتمع حقيقة نابضة بالحياة، ويتحول المرصود المادي إلى مرافق وخدمات متسعة العطاء.

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