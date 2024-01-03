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الطباعة الثلاثية الأبعاد 3D

1/3/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اقتنيت قبل مدة قصيرة طابعة ثلاثية الأبعاد، لأخوض التجربة بنفسي، أتعرف على فوائدها وأحكم عليها من منظور التجربة! وطبعا سأشرح بالتفصيل استخداماتها وفوائدها على أغلب المستويات. هي باختصار ((طباعة مجسمات بشكل واقعي وليس طباعة صورة)) عبر الكمبيوتر وإعطاء الأمر للطابعة مثل الطباعة العادية، مثل طباعة كوب أو حامل جوال أو مقبض دُرج، إلا أنك قبل الطباعة ستحتاج إلى رسم ثلاثي الأبعاد عبر برامج متخصصة تتعرف الطابعة على المجسم وتطبعه. ولكن قد لا يكون تحديا حيث توجد مواقع عديدة وكثيرة يتشارك بها المصممون تصاميمهم ويتيحون للجميع تحميلها وطباعتها بالمنزل! وعن نفسي حملت مثل هذه الأدوات وبدأت التجربة، حيث طبعت تحفة على شكل جرة، وحاملا للصابون، وعلاّقة أكياس تثبت خلف الباب. والمميز أن الذي تطبعه يكون قويا وشبه صلب وتستطيع الاعتماد عليه، كما يتوفر بألوان كثيرة مثل الأبيض ومن ثم تلونه لاحقا. وهنالك عدة ألوان، كما توجد ألوان خشبية وعاكسة وشكل يشبه الحديد، كما طبعت حامل جوال وأدوات كثيرة. ولا يقف الموضوع عند هذا الحد بل تستطيع طباعة بعض الأشكال المتحركة والملتصقة ببعضها مثل سلسلة أو لعبة مكعبات أو مجسم أفعى يتحرك!
ولنخض سويًا حول استخدامات أخرى أكثر احترافية، فقد كانت المقدمة تتحدث عن الاستخدام الشخصي فقط! ولكن مثلا في ريادة الأعمال الرقمية يوجد رياديون لديهم فكرة جهاز جديد وبداخله مستشعرات وتقنيات، ومن خلال الطابعة يستطيعون رسم المجسم للجهاز أيًا كان، ومن ثم تطبيق التجربة عليه بدلا من مراسلة مصنع ومن ثم توفير ما لا يقل عن 100 قطعة، وهو الذي قد يتكبد خسائر على مشروع ناشئ خصوصا لو احتاج إلى تعديلات لحظية في الشكل والتوفير في المصروفات! هنا تأتي إحدى فوائدها وقد شاهدت عدة مشاريع ناشئة بدأت من الطباعة الثلاثية الأبعاد في مركز ريادة الأعمال الرقمية ((كود)). وكذلك في الصناعة باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد تستخدم الطباعة بأحجام أكبر مساحة وأبعادا وتطبع مثلا هياكل للأجهزة الكبيرة وتوفر قطع غيار، وهو الذي يجعل من مميزات هذه التقنية أنها مساندة في التصنيع الذاتي، والاكتفاء من الاستيراد خاصة عند طلب مقاسات محددة أو تحمل تعديلات ومواصفات دقيقة. ولم ينته الموضوع عند هذا الحد، بل الآن تجرى تجربة طباعة منزل كامل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد ولكن بمواد بناء، الطابعة تكون عملاقة وتبدأ برسم المنزل كاملا دون توقف، وقد يكتمل منزل مكوّن من طابق واحد وبداخله تقريبًا ثلاث غرف وصالة جلوس ومطبخ، ليستغرق الوقت ما يقارب يوما أو يومين حتى تنتهي طباعته! شيء عجيب فعلا، وبالمناسبة بما أني ذكرت مواد البناء، فالطابعة الثلاثية الأبعاد تختلف المواد المستخدمة بها بحسب نوع الطابعة وبحسب استخداماتها، فالطابعة المنزلية غالبًا تكون عبارة عن بكرة من خيوط البلاستيك، وهنالك أنواع أخرى من معادن مختلفة بحسب الاختصاص.
الطباعة الثلاثية الأبعاد من التقنيات القادمة مستقبلا وسيكثر استخدامها، لذلك أنصح بالقراءة عنها أو مشاهدة مقاطع لاستخداماتها حتى نظل سويًا في مواكبة كل التقنيات من حولنا.

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