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التعدين نفط المستقبل

1/3/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Al Watan) في خبر نشرته العربية نت عام 2017، الثالث من مايو قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ((إن حجم ثروة المعادن في السعودية تبلغ 1.3 تريليون دولار، منها 240 مليار دولار هي قيمة الذهب في باطن الأرض، وأوضح أن النسبة المستغلة من قطاع التعدين لا تتجاوز الـ3 %، علمًا أنه من القطاعات الواعدة التي سيستثمر بها صندوق الاستثمارات العامة)).
48 نوعًا من المعادن تقدر قيمتها تقريبًا بما يعادل 1.3 تريليون دولار كشفت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهذا حسب القراءات المبدئية، وبتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأ أكبر برنامج مسح جيولوجي من نوعه على مستوى العالم وتقدر قيمته بـ 2 مليار ريال سعودي، بهدف استغلال الثروة المعدنية للمملكة والتي تقدر بـ5 تريليونات ريال سعودي، يهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي إلى 240 ريالًا، ورفع إسهام القطاع في إيرادات الحكومة إلى 13.9 مليار ريال، وبالتالي سيستحدث 219 ألف وظيفة كل ذلك بحلول عام 2030 بإذن الله.
تطورات ضخمة تقودها الوزارة في قطاع التعدين وعلى مستوى العالم، وأهم إنجاز هو وجود ((صندوق التعدين)) أي أن جميع مبالغ رخص التعدين والغرامات لن تذهب لخزينة الدولة بل ستوجه لصندوق خاص مسؤول عن دعم القطاع، أي استغلال ذكي وواعد لضمان تطور قطاع التعدين على المستوى المحلي والعالمي، وأتكلم هنا عن العالم حيث إن المملكة قد عقدت مؤتمر التعدين مرتين سابقتين مع إقبال بسيط، وسيعقد المؤتمر الثالث في العاشر والحادي عشر من يناير لعام 2024، أي قريبًا، عدد الدول المشاركة تعدى 145 دولة، وسيحتضن أكثر من 70 مذكرة تفاهم، والمختلف في هذا المؤتمر أنه يكون هناك اجتماع وزاري على مستوى العالم من المعنيين في هذا القطاع الواعد.
أخيرًا
المعادن منافس شرس للنفط وقد يسرق مكانته في الأهمية مستقبلا، لكننا كسعوديين طموحين نسبق المستقبل في صناعته.

MENAFN03012024000089011017ID1107682909

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