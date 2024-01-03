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الكتابة العمياء

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أذكر في يومٍ من أيام رمضان فتحتُ التلفزيون بعد أن أفطر الناسُ؛ لأنتظر (طاش ما طاش) فإذا بالشيخ علي الطنطاوي يتحدث ببرنامجه (على مائدة الإفطار) عن امرأةٍ عجيبة؛ اسمها (هيلين كيلر)؛ فقدَت السمع والبصر وعمرها سنة ونصف تقريبًا، ومع ذلك كتبت كما لو أنَّها امتلأت بأسبابِ الحياةِ الطبيعية.
انحفرت هيلين في ذاكرتِي، ثم اختبأت في دهاليز الدماغِ الغامضة؛ وها هو الدماغُ يُعيدها لي، لمّا هممتُ بالتفكير في مجاهيل الإبداع؛ كأنَّه يقول لي: ((هيلين نموذج فريد في معنى (الكتابة العمياء))) والعمى هنا يُراد به تحديد درجةِ الإبداع ومصدره؛ فإذا كانت هيلين لا تسمع ولا ترى، فإنَّ مصدرها الكتابيّ هو (اللمس)، تلك الحاسةُ التي فاقت الحواسَّ كلها، وربما -لبيان ذلك- نحتاج أن نستعيد رؤية الفيلسوف كوندياك، الذي اختلف مع جون لوك وبالغ في الانحياز للحواسّ؛ فإذا كان جون لوك قال إن العقل ينقسم إلى قسمين: أفكار بسيطة تنشأ عن الحواس، وأفكار مركبة تنشأ عن تجمع الأفكار البسيطة، فإنَّ كوندياك يرى أنَّ حتى الأفكار المركبة هي مجموعة أحاسيس؛ وأهم مصدر لهذه الأحاسيس هو اللمس، فالحواس الأربع لا تستطيع أن تثبت لنا وجود عالم خارجي إلا بمساعدة حاسة اللمس؛ ويمكن لنا أن نتخيل شخصًا داخل تمثالٍ رخامي؛ كسرنا منه موضعَ الأنف، فأصبحت حاسة (الشم) هي مصدره الوحيد للمعرفة، ثم عرضنا على أنفِه (وردة)، فأصبحت الوردةُ كلَّ شعوره ومعرفته، فذهبت الرائحةُ إلى الذاكرةِ، ثم عرضنا عليه (دخان مسدس)، فبدأت لديه عملية المقارنة بين ذاكرة الوردة، والرائحة التي يشمّها الآن، وهذه العملية تصنع من هذا الشخص حاكمًا بين الجيد والسيئ، ثم إذا تكررت الروائح وتكرر الحكم، تطور من حاكمٍ بسيطٍ، إلى حاكم مستدلّ؛ أي أنه يحمل في جعبتِه الأدلةَ على صحةِ أحكامه. ثم لو عرضنا عليه رائحةً كريهةً تَفجَع الدماغَ، فإنَّه سيشعر بالألم، وسيتذكّر رائحةَ الوردة ليستعيد اللذة وينسى الألم، وهذا ما يصنع عنده مفهوم (التخيل)، ومفهوم (الإرادة)؛ لأنه وهو منفعل بإحساس الألم أراد أن يُعيد الوردةَ؛ فتخيّلها، فزال الألم، وهذه الإرادة تتحول من مجرد (حاجة) إلى (شهوة)، أي اشتهاء الاستعادة حتى لو لم يكن هناك ألم، وهذه الشهوة تُنتج إرادةَ الحب، أو الكره، أو الخوف، أو الرجاء، ثم إذا بلغ شهوتَه يُصدر حكمًا مفاده: ((لن يقف شيءٌ في طريقِ شهوتي)). ونلاحظ أنَّ الشخصَ من خلال أنفِه أدرك معنى (العدد)؛ إذ يُعرض عليه وردة ثم دخان مسدسٍ، وأدرك معنى (الممكن)؛ لأنه ألغى من ذهنِه رائحةَ الدخان، واستعادَ رائحة الوردة، وأدرك معنى (الزمان)؛ لأنَّ الروائحَ تعاقبت عليه، وأدرك معنى (الشخصية)؛ لأنه يتذكر جملة الإحساسات التي انفعل بها.
كل ما جرى كان عن طريق الشمّ فقط، وهي الحاسة التي يَعدّها كوندياك أدنى مراتب الحواسّ، فكيف بالأعلى منها؟! هنا نصل لنقطةٍ ستحدد أهميةَ اللمس، فجون لوك يضرب مثالا بأنَّ الإنسانَ الأكمه (المولد أعمى) لو أبصر؛ لن يُميّز بين شيءٍ مكوّر، وشيءٍ مكعب كان يُدركهما بحاسةِ اللمس، وبإمكانه -فيما بعد- أن يتخلى عن حاسةِ اللمس ويكتفي بالنظر إلى المكور والمكعب. من هنا رأى كوندياك أنَّ اللمس هو الذي يثبت ما نتلقاه عن البصر، وأهمها وجود العالم الخارجي. وكأنَّ كوندياك يستحضر هيلين كيلر؛ فهي استخدمت اللمسَ لتكون أديبة، تؤلف وتبدع، واللمس هو الحاسة الوحيدة التي تخلق في الإنسان أفعالا متقارنة في آنٍ واحد، فممكن -من جراء اللمس- أن يُحسَّ ببرودةٍ في اليد اليمنى وحرارة في اليسرى، وصداع في الرأس، وهذا التقارن الذاتي يعده كوندياك غامضًا؛ لأنه يُقارن ذاتَه بذاتِه دون الحاجة إلى مؤثر خارجٍ عنه؛ أما الحواس الأربع الأخرى فيقع عليها مؤثر خارجي.
وعلاقة اللمس بالإبداع متعلقة بهذه المقارنة الذاتية، التي تصنع مجدها من داخلها، وهو سر أن تكون هيلين عجيبة، فهي لم ترصد الأشياء بدقة متناهية إلا لكونها لا تسمع ولا ترى، إنها تدخل سراديب الحياة بوعي العمى الكلي، فتبصِر مالا يُبصَر، وهو معنى المقاومة الذاتية التي نشأت من اضطرابِ اجتماع البرودة بيد، والحرارة بيد، والصداع في آن واحد، ومن هنا نشأ مفهوم (النفس)، لأنَّ الحواس بعد أن تتعرف على جسدها، تثبت النفسَ حين أدركت شيئًا خارجًا عنها من خلال ذاتها. والأهم -في سياقنا الكتابي- أنه سيدعونا لتأمل (الألفاظ ومعانيها) في حالةٍ ملموسة، كأنها تُفهَم بناءً على لمسها، بل تَصنع معنى مختلفًا لمفهوم الكتابة، وهو ما أسميته (الكتابة العمياء) وسيدعونا لتأمل علاقة العشق باللمس.
وأختم بحكايةٍ لهيلين حين كانت على سرير المرض، تقول: ((زارتني صديقتي العزيزة -بعد أن عادت من جولتِها الطويلة في إحدى الغابات- فسألتُها: ماذا لاحظتي في الغابة؟ فأجابت ببرودِ: لا شيءَ يُذكر)). هذه الحكاية لم تكن عابرة في حياة هيلين بل ولِدَت من رَحِمها مقولتُها: ((إنَّ المبصرَ لا يرى إلا قليلا)). الغابة في حكاية هيلين موغلة في رمزية الحياة، وكأنها رمز إبصار الحكاية، حكاية الأشياء؛ لهذا هل النفس التي خُلقت في هيلين من جراء اللمس تدلنا على طريقٍ آخر يكشف العالم كما هو، لا كما يظهر لنا؟ هل يذكرنا هذا بسؤال: ما الفرق بين روايةٍ مكتوبة على الورق، والرواية ذاتها مصورة سينمائيًا؟ ما الذي لا يبصره المبصرون في الرواية المكتوبة؟ الرواية مكتوبة تخلق أعينًا مغايرة، لهذا فإنَّ المبصرين يظنون أنَّ السينما تُغنيهم عن المكتوب، ومع كلِ رواية تُصوَّر تحضر مقولةُ هيلين: ((إنَّ المبصرَ لا يرى إلا قليلا))؛ فكن أعمى لتبصر المكتوب بوعي لا يشبه العالم الظاهر.

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