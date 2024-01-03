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5 متطلبات للخرسانة

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع اشتراطات لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، تلزم وجود رخصة بناء سارية للمشروع الإنشائي المراد إقامة وحدة خلط الخرسانة داخله، إضافة إلى موافقة الأمانة أو البلدية على إقامة وحدة خلط الخرسانة بعد صدور رخصة البناء للمشروع، وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، فضلا عن الحصول على الموافقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، والتي تهدف إلى تنظيم وضبط إقامة وحدة خلط الخرسانة داخل ‏المشاريع الإنشائية‏، وتوضيح الضوابط والمتطلبات البلدية لإقامة وحدة خلط الخرسانة للمقاولين والمنفذين للمشاريع الإنشائية والتي تستخدم الخرسانة بكميات كبيرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بنقل إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع لمشاريع أخرى خارجه، وأن تكون مسؤولية إصدار الموافقات من الجهات ذات العلاقة وإقامة وحدة خلط الخرسانة وتشغيلها وإزالتها وتطبيق المتطلبات الفنية وجودة الإنتاج على المقاول، إضافة إلى متابعة إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع والرقابة على جودة التشغيل والمنتج على المكتب الهندسي المشرف على المشروع والتقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة، فضلا عن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
متطلبات البلدية
01 وجود رخصة بناء سارية للمشروع
02 موافقة الأمانة / البلدية على إقامة وحدة خلط الخرسانة
03 الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
04 موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
05 الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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