Thursday, 04 January 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


54% نقل غير إسعافي للوفيات

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الحالات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي نموا في عام 2022، إذ بلغ إجمالي حالات الوفيات التي تم نقلها 326 بـ54%، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 282 حالة بـ 46%. في وقت بلغ إجمالي مراكز النقل غير الإسعافي 78 مركزا، وسيطرت المدينة المنورة على أكثر الحالات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي بـ31%.
حوادث مرورية
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر لعام 2022، أن الهيئة تولت نقل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز، على الطرق الطويلة والسريعة، بدلا عن الأمن العام منذ 2017، واستحداث المراكز غير الإسعافية ونقل الوفيات، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من مراكز النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات، حيث بلغ إجمالي المراكز 12 مركزا بـ15%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 11 مركزا بـ14%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 10 مراكز بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 8 مراكز بـ10%، وتبوك خامسا، بإجمالي 7 مراكز بـ9%.
31% المدينة
سيطرت المدينة المنورة على أكثر حالات الوفيات المنقولة عن طريق النقل غير الإسعافي، حيث بلغ إجمالي الحالات المنقولة 101 حالة بـ31%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 94 حالة بـ29%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 79 حالة بـ24%، وجازان رابعا، بإجمالي 27 حالة بـ8%، والشرقية خامسا بإجمالي 8 حالات بـ2%، وحصدت 4 مناطق صفر حالات منقولة عن طريق النقل غير الإسعافي ممثلة في نجران والباحة والجوف وتبوك، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ0.61%، وحائل ثالثا بـ1.22%، والرياض رابعا بـ1.53%، والقصيم خامسا بـ2%.
نقل إسعافي
%54 نقل غير إسعافي للوفيات
78 مركز نقل غير إسعافي
326 حالة منقولة
%31 من نقل الحالات في المدينة المنورة
أكثر مراكز النقل
الرياض: 15%
الشرقية: 14%
مكة: 13%
المدينة: 10%
تبوك: 9%
أكثر وفيات منقولة
المدينة المنورة: 31%
عسير: 29%
مكة: 24%
جازان: 8%
الشرقية: 2%

MENAFN03012024000089011017ID1107682906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث