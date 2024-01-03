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مطابقة إلكترونية لبيانات فارس ومسار

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت وزارة التعليم، لجميع منسوبيها شاشة جديدة في نظام ((فارس)) الإلكتروني الخاص بموظفي وزارة التعليم، لتقديم خدمة مطابقة بين بيانات موظفي الوزارة في نظام فارس، ومنصة مسار، يمكن من خلالها تحديد البيانات المتطابقة بين النظامين، بهدف تمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الشخصية ومقارنتها مع بياناتهم في نظام مسار.
وتقدم منصة ((مسار)) الوطنية، خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.
6 عناصر تطابق
يوجد في شاشة المقارنة ((المطابقة))، 3 أعمدة مجدولة، وهي: العمود الأول البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، المؤهل العلمي، الوظيفة، المرتبة، الراتب، والهاتف)، وعامود لنظام فارس، وعامود لنظام مسار، وتتكون شاشة المطابقة من 6 عناصر تطابق، وهي: تطابق المرتبة، وتطابق المسمى الوظيفي، وتطابق الرقم الوظيفي، وتطابق تاريخ الحصول على المرتبة، تطابق تاريخ التعيين في الدولة، تطابق ملاك الوظيفة.
النقل إلى القطاعات
فيما فرغت الإدارات التعليمية العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من أعمال تفويض وتكليف القيادات التعليمية والإدارية، وفق الدليل التنظيمي الجديد للإدارات التعليمية الجديدة المعتمد من وزارة التعليم، تواصل تلك الإدارات نقل منسوبيها إلى القطاعات في الهيكلة الجديدة، وجاء توزيع ومسميات الهيكلة التنظيمية الجديدة للإدارات العامة، التي تبلغ عددها 50 موزعة، على النحو التالي:
. المدير العام
. إدارتان عامتان
. 14 إدارة متخصصة
. 25 قسما
. 8 وحدات
خطوات المطابقة
. الدخول على نظام فارس 2024
. دخول الموظف من حسابه الشخصي في نظام فارس.
. أيقونة الخدمة الذاتية
. صلاحية بياناتي.
. شاشة المقارنة بين فارس ومسار.
. وضع علامة (صح) في خانة المطابقة
. الضغط على تطبيق
. الانتقال إلى صفحة تأكيد

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