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100 نخلة لاستقدام العمالة الزراعية

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أدلة تمكين المتقدم/ ـة السعوديين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية، وكذلك من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويستـثنى منهم مربو الماشية، واشترطت الوزارة للاستفادة من خدمات العمالة ألا يقل عمر المستفيد عن 18عامًا، إضافة إلى توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي) وفتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تجويد خدمات
حددت الوزارة وجود 100 نخلة عند رفع الطلب لمنح المستفيد عاملا زراعيا واحدا، بينما يمنح المستفيد 4 عمال 3 منهم عمال زراعيون وسائق زراعي، حال رفع الطلب لـ 300 نخلة، وعند ترقية النشاط يمنح المستفيد عاملا زراعيا فقط، فضلا عن ضرورة ألا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة.
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، بهدف تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية للحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عملياتهم التشغيلية والإنتاجية أو تجويد خدماتهم.
الثروة النباتية
وفيما يتعلق بكافة أنشطة الثروة النباتية، ربطت الوزارة عمليات الاستقدام بالمساحة المزروعة بحد أدنى 1000 دونم، على أن يمنح المستفيد محاسبا واحدا، ما لم يرد خلاف ذلك في ضوابط النشاط، وفي حال تنوع الأنشطة الزراعية في المزرعة وتخطي عدد العمالة 10 عمال يمكن منح المستفيد ميكانيكيًا كهربائيًا، وميكانيكي معدات زراعية، وسائقًا زراعيًا بواقع عامل واحد لكل مهنة، أما بالنسبة للزراعة المائية، وزراعة الزهور، والزراعة العضوية (في البيوت المحمية أو خارجها) فيمنح المستفيد عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% من العدد المخصص للزراعة التقليدية، وذلك في الممارسات المتخصصة فقط، أما باقي الممارسات فتعامل معاملة المزارع التقليدية.
إجراءات المنح
01 ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عاما.
02 توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).
03 فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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