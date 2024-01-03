البرازيل تجهز نجم الهلال

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن اللاعب البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في بلاده خلال الإجازة التي منحها مدرب الزعيم للاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، وكان اللاعب غادر إلى بلاده بعد إصابته، مستغلا فترة التوقف.
وبينت المصادر أن اللاعب سيكون جاهزا للعودة لتدريبات فريقه عند استئنافها منتصف يناير الجاري.
وكان مالكوم تعرض لإصابة في عضلة الساق، أبعدته عن مواجهة الزعيم الأخيرة أمام الفيحاء في الجولة الـ 19 للدوري السعودي للمحترفين.
MENAFN03012024000089011017ID1107682903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.