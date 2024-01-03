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البرازيل تجهز نجم الهلال

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن اللاعب البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في بلاده خلال الإجازة التي منحها مدرب الزعيم للاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، وكان اللاعب غادر إلى بلاده بعد إصابته، مستغلا فترة التوقف.
وبينت المصادر أن اللاعب سيكون جاهزا للعودة لتدريبات فريقه عند استئنافها منتصف يناير الجاري.
وكان مالكوم تعرض لإصابة في عضلة الساق، أبعدته عن مواجهة الزعيم الأخيرة أمام الفيحاء في الجولة الـ 19 للدوري السعودي للمحترفين.

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