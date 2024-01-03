4 أجانب يغادرون زعيم الجنوب

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة أبها وضعت 4 لاعبين أجانب ضمن قائمة اللاعبين الذين سيطالهم التغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم: حارس المرمى الروماني تشيبريان تاتاروشانو، والمدافع العراقي سعد ناطق، ولاعب الوسط الصربي أوروش ماتيتش، والمهاجم الغيني فرانسوا كامانو، إلا أنها أكدت أن ذلك مرتبط بالبدلاء الذين يمكن التوقيع معهم خلال فترة الانتقالات. واللافت للنظر أن التغييرات الأبهاوية إن تمت ستكون في العمود الفقري للفريق، وفي مراكز مهمة وحساسة، لذا فإن الأبهاويين طالبوا بأن تكون الاختيارات المقبلة مميزة وتفوق إمكانيات اللاعبين الجدد، نظراءهم الراحلين عن زعيم الجنوب.
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