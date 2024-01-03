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4 أجانب يغادرون زعيم الجنوب

1/3/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة أبها وضعت 4 لاعبين أجانب ضمن قائمة اللاعبين الذين سيطالهم التغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم: حارس المرمى الروماني تشيبريان تاتاروشانو، والمدافع العراقي سعد ناطق، ولاعب الوسط الصربي أوروش ماتيتش، والمهاجم الغيني فرانسوا كامانو، إلا أنها أكدت أن ذلك مرتبط بالبدلاء الذين يمكن التوقيع معهم خلال فترة الانتقالات. واللافت للنظر أن التغييرات الأبهاوية إن تمت ستكون في العمود الفقري للفريق، وفي مراكز مهمة وحساسة، لذا فإن الأبهاويين طالبوا بأن تكون الاختيارات المقبلة مميزة وتفوق إمكانيات اللاعبين الجدد، نظراءهم الراحلين عن زعيم الجنوب.

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