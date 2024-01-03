بونو وميندي براعة مختلفة

(MENAFN
- Al Watan) سجل 6 حراس مرمى في أندية دوري روشن السعودي للمحترفين أفضليتهم المطلقة في الذود عن شباك أنديتهم، بخروجهم بشباك نظيفة لعدة مرات خلال الجولات الـ19 الماضية للدوري، ويتصدر القائمة المميزة حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو الذي خرج بشباك نظيفة خلال 12 مباراة، يليه حارس مرمى الأهلي السنغالي إدوارد ميندي بعدما خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، فيما تساوى 4 حراس في المركز الثالث، وهم حارس الرائد، البرتغالي أندريه مورييرا، وحارس مرمى التعاون، البرازيلي مايلسون سانتوس، وحارس الاتحاد، البرازيلي الآخر مارسيلو جروهي، وحارس الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ.
ياسين بونو مغربيالهلال12 مباراة إدوارد مينديسنغاليالأهلي11 مباراةأندريه مورييرابرتغاليالرائد6 مباريات مايلسون سانتوسبرازيليالتعاون6 مبارياتمارسيلو غروهيبرازيليالاتحاد6 مبارياتكيم سيونغكوري جنوبيالشباب6 مباريات أكثر 6 حراس خرجوا بشباك نظيفة
MENAFN03012024000089011017ID1107682901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.