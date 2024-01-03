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بونو وميندي براعة مختلفة

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل 6 حراس مرمى في أندية دوري روشن السعودي للمحترفين أفضليتهم المطلقة في الذود عن شباك أنديتهم، بخروجهم بشباك نظيفة لعدة مرات خلال الجولات الـ19 الماضية للدوري، ويتصدر القائمة المميزة حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو الذي خرج بشباك نظيفة خلال 12 مباراة، يليه حارس مرمى الأهلي السنغالي إدوارد ميندي بعدما خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، فيما تساوى 4 حراس في المركز الثالث، وهم حارس الرائد، البرتغالي أندريه مورييرا، وحارس مرمى التعاون، البرازيلي مايلسون سانتوس، وحارس الاتحاد، البرازيلي الآخر مارسيلو جروهي، وحارس الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونغ.
ياسين بونو مغربيالهلال12 مباراة إدوارد مينديسنغاليالأهلي11 مباراةأندريه مورييرابرتغاليالرائد6 مباريات مايلسون سانتوسبرازيليالتعاون6 مبارياتمارسيلو غروهيبرازيليالاتحاد6 مبارياتكيم سيونغكوري جنوبيالشباب6 مباريات أكثر 6 حراس خرجوا بشباك نظيفة

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