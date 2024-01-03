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الساطي يقسم الاتحاديين

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت أنباء رحيل هداف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، وارتباطه بالعودة للدوري المغربي، المشهد الرياضي خلال اليومين الماضيين، لا سيما في ظل الأنباء التي تشير إلى أن الرجاء المغربي بدأ مفاوضاته الرسمية مع حمد الله للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، وأن هناك مفاوضات وتواصل بين النادي المغربي ووكيل أعمال اللاعب. وتنوعت ردود الفعل لدى الاتحاديين على منصة التواصل الاجتماعي ((X))، حول إمكانية مغادرة الساطي لصفوف العميد، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة من أساسها.
اعتراض
يرى عدد من جماهير العميد أن رحيل اللاعب لا بد وأن يكون مفيدا للفريق، بالتعاقد مع لاعب آخر في مركز يحتاجه الفريق، أما رحيله دون تعويضه ببديل مميز وصاحب أرقام مميزة فإن ذلك يعد مغامرة خطيرة سيكون ضحيتها النادي، لذا فإنها ترى أنه من الأفضل رحيل الساطي، شريطة التعاقد مع لاعب يملك إمكانيات أفضل منه، ويكون في مركز الجناح الذي عانى منه الفريق خلال الجولات الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس العالم للأندية، أو مقايضته بلاعب آخر يكون أكثر فائدة.
رفض كلي
في المقابل أبدى عدد كبير من عشاق العميد رفضهم كليا للفكرة، وأن رحيله سيكون مؤثرا، ولن يمكن تعويضه، لأنه أفضل اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا في صفوف العميد، ومن الأولى أن يتم استبدال أي من البرازيليين مارسيلو غروهي، وإيجور كورونادو، ورومارينيو، إضافة إلى البرتغالي جوتا، وإن تطلب الأمر رحيل أي من المهاجمين فيكون الفرنسي كريم بنزيما.
-أنباء عن مفاوضات قائمة بين حمدالله والرجاء المغربي
-النادي المغربي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب
-الاتحاديون ينقسمون حول رحيل الساطي
-المعارضون يرون أن اللاعب أفضل الأجانب مردودا فنيا
-المؤيدون يطالبون بلاعب أعلى إمكانيات وأكثر فائدة

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