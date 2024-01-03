الساطي يقسم الاتحاديين

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت أنباء رحيل هداف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، وارتباطه بالعودة للدوري المغربي، المشهد الرياضي خلال اليومين الماضيين، لا سيما في ظل الأنباء التي تشير إلى أن الرجاء المغربي بدأ مفاوضاته الرسمية مع حمد الله للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، وأن هناك مفاوضات وتواصل بين النادي المغربي ووكيل أعمال اللاعب. وتنوعت ردود الفعل لدى الاتحاديين على منصة التواصل الاجتماعي ((X))، حول إمكانية مغادرة الساطي لصفوف العميد، ما بين مؤيد ومعارض للفكرة من أساسها.
اعتراض
يرى عدد من جماهير العميد أن رحيل اللاعب لا بد وأن يكون مفيدا للفريق، بالتعاقد مع لاعب آخر في مركز يحتاجه الفريق، أما رحيله دون تعويضه ببديل مميز وصاحب أرقام مميزة فإن ذلك يعد مغامرة خطيرة سيكون ضحيتها النادي، لذا فإنها ترى أنه من الأفضل رحيل الساطي، شريطة التعاقد مع لاعب يملك إمكانيات أفضل منه، ويكون في مركز الجناح الذي عانى منه الفريق خلال الجولات الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس العالم للأندية، أو مقايضته بلاعب آخر يكون أكثر فائدة.
رفض كلي
في المقابل أبدى عدد كبير من عشاق العميد رفضهم كليا للفكرة، وأن رحيله سيكون مؤثرا، ولن يمكن تعويضه، لأنه أفضل اللاعبين الأجانب الموجودين حاليا في صفوف العميد، ومن الأولى أن يتم استبدال أي من البرازيليين مارسيلو غروهي، وإيجور كورونادو، ورومارينيو، إضافة إلى البرتغالي جوتا، وإن تطلب الأمر رحيل أي من المهاجمين فيكون الفرنسي كريم بنزيما.
-أنباء عن مفاوضات قائمة بين حمدالله والرجاء المغربي
-النادي المغربي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب
-الاتحاديون ينقسمون حول رحيل الساطي
-المعارضون يرون أن اللاعب أفضل الأجانب مردودا فنيا
-المؤيدون يطالبون بلاعب أعلى إمكانيات وأكثر فائدة
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