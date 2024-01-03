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السرية تغلف ودية الأخضر ولبنان

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم مبارياته الودية خلال معسكره الذي يقيمه حاليا في سيلين بقطر، استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الـ12 من يناير الجاري بقطر وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب لبنان، على ملعب نادي الغرافة.
تطبيق النهج
يسعى مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى تطبيق الطريقة التي سيخوض بها النهائيات القارية، وسيقف على مدى جهوزية لاعبيه، وسيعمل على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة الودية.
سرية تامة
سيكون اللقاء مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، إذ إن مانشيني يريد فرض السرية على وديات الأخضر، قبل خوض منافسات البطولة القارية، وخوض الوديات دون نقل تلفزيوني للحفاظ على سرية نهجه التكتيكي، وعدم كشف خططه قبل البطولة، لتأمين النجاح للصقور في النهائيات.
مران تكتيكي
ميدانيا، أجرى الأخضر أمس مرانا مسائيا ضمن البرنامج التدريبي خلال المعسكر، أخضع خلاله المدرب الإيطالي الصقور لتمارين متنوعة بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على كامل مساحة الملعب،
لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
-مانشيني يجرب خطته بمواجهة لبنان
-المدرب فرض السرية التامة على الوديات
-الأخضر استعد للقاء بمران تكتيكي أمس
-المواجهة تعتبر أولى وديات الصقور بقطر

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