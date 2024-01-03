السرية تغلف ودية الأخضر ولبنان

(MENAFN
- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم مبارياته الودية خلال معسكره الذي يقيمه حاليا في سيلين بقطر، استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الـ12 من يناير الجاري بقطر وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب لبنان، على ملعب نادي الغرافة.
تطبيق النهج
يسعى مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني إلى تطبيق الطريقة التي سيخوض بها النهائيات القارية، وسيقف على مدى جهوزية لاعبيه، وسيعمل على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة الودية.
سرية تامة
سيكون اللقاء مغلقا أمام الجماهير ووسائل الإعلام، إذ إن مانشيني يريد فرض السرية على وديات الأخضر، قبل خوض منافسات البطولة القارية، وخوض الوديات دون نقل تلفزيوني للحفاظ على سرية نهجه التكتيكي، وعدم كشف خططه قبل البطولة، لتأمين النجاح للصقور في النهائيات.
مران تكتيكي
ميدانيا، أجرى الأخضر أمس مرانا مسائيا ضمن البرنامج التدريبي خلال المعسكر، أخضع خلاله المدرب الإيطالي الصقور لتمارين متنوعة بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على كامل مساحة الملعب،
لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
-مانشيني يجرب خطته بمواجهة لبنان
-المدرب فرض السرية التامة على الوديات
-الأخضر استعد للقاء بمران تكتيكي أمس
-المواجهة تعتبر أولى وديات الصقور بقطر
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