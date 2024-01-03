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61% من المستهلكين بالمملكة يخططون لشراء سيارات

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) خلصت دراسة حديثة إلى أن 61% من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارة جديدة خلال العام الجديد، كما يعتزم 56% شراء عقار جديد، و46% قرروا تخصيص جزء من ميزانيتهم للملابس الفاخرة، و45% أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في المجوهرات الذهبية والماسية.
وأشارت الدراسة - التي أعدتها شركة تولونا المتخصصة في دراسات السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا والأبحاث، عن نتائج استطلاعها الأخير حول أهداف عام 2024 لسكان المملكة العربية السعودية - إلى أن 17% يخططون لتخصيص مخصصات كبيرة في ميزانية الإنفاق لعام 2024.

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