61% من المستهلكين بالمملكة يخططون لشراء سيارات

(MENAFN
- Al Watan) خلصت دراسة حديثة إلى أن 61% من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارة جديدة خلال العام الجديد، كما يعتزم 56% شراء عقار جديد، و46% قرروا تخصيص جزء من ميزانيتهم للملابس الفاخرة، و45% أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في المجوهرات الذهبية والماسية.
وأشارت الدراسة - التي أعدتها شركة تولونا المتخصصة في دراسات السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا والأبحاث، عن نتائج استطلاعها الأخير حول أهداف عام 2024 لسكان المملكة العربية السعودية - إلى أن 17% يخططون لتخصيص مخصصات كبيرة في ميزانية الإنفاق لعام 2024.
MENAFN03012024000089011017ID1107682898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.