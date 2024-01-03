1.5 ترليون ريال استثمارات بالمصانع

(MENAFN
- Al Watan) بلغت قيمة الاستثمارات القائمة بالمصانع 1.5 ترليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، وسجَّل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نموًا ربعيًا بنسبة 1.5%، مقارنة بما يقارب 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.3%، مقارنة بقرابة 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975.767 مليار ريال، بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390.060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132.951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي. الاستثمارات الوطنية
وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعًا قائمًا، وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانيًا بقيمة 486.961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعًا قائمًا، وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثًا الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9% من الإجمالي. نمو المصانع
ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11.273 مصنعًا قائمًا، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757.429 عاملاً، محققًا نموًا ربعيًا وسنويًا بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.
وتركزت الاستثمارات في المنطقة الشرقية بما نسبته 41.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبقيمة بلغت 617.191 مليار ريال، بينما استحوذت منطقة الرياض على أكبر عددٍ من حيث المصانع القائمة بعدد 4.389 مصنعًا قائمًا، وبنسبة شكلت 38.9% من إجمالي عدد المصانع، بالإضافة إلى أعداد العاملين وبعددٍ بلغ 282.702 عامل، وبنسبة شكّلت 37.3% من إجمالي أعداد العاملين.
asf:
قيمة استثمارات المصانع الربع الثالث 2023= 1.5%
نسبة النمو= 1.5%
قيمة استثمارات المصانع الربع الثاني 2023= 1.3 ترليون ريال
النمو السنوي= 9.3%
المنشآت الكبيرة =975.767 مليار ريال
المنشآت المتوسطة= 390.060 مليار ريال
المنشآت الصغيرة =132.951 مليار ريال
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