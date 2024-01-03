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1.5 ترليون ريال استثمارات بالمصانع

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة الاستثمارات القائمة بالمصانع 1.5 ترليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، وسجَّل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نموًا ربعيًا بنسبة 1.5%، مقارنة بما يقارب 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.3%، مقارنة بقرابة 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975.767 مليار ريال، بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390.060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132.951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي.
الاستثمارات الوطنية
وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعًا قائمًا، وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانيًا بقيمة 486.961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعًا قائمًا، وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثًا الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9% من الإجمالي.
نمو المصانع
ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11.273 مصنعًا قائمًا، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757.429 عاملاً، محققًا نموًا ربعيًا وسنويًا بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.
وتركزت الاستثمارات في المنطقة الشرقية بما نسبته 41.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبقيمة بلغت 617.191 مليار ريال، بينما استحوذت منطقة الرياض على أكبر عددٍ من حيث المصانع القائمة بعدد 4.389 مصنعًا قائمًا، وبنسبة شكلت 38.9% من إجمالي عدد المصانع، بالإضافة إلى أعداد العاملين وبعددٍ بلغ 282.702 عامل، وبنسبة شكّلت 37.3% من إجمالي أعداد العاملين.
asf:
قيمة استثمارات المصانع الربع الثالث 2023= 1.5%
نسبة النمو= 1.5%
قيمة استثمارات المصانع الربع الثاني 2023= 1.3 ترليون ريال
النمو السنوي= 9.3%
المنشآت الكبيرة =975.767 مليار ريال
المنشآت المتوسطة= 390.060 مليار ريال
المنشآت الصغيرة =132.951 مليار ريال

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