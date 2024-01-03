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انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار في عدد من المناطق

1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) بمشيئة الله تعالى يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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