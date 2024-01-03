انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار في عدد من المناطق

انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار في عدد من المناطق
التاريخ
1/3/2024 11:26:21 PM
(MENAFN
- Al Watan) بمشيئة الله تعالى يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
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