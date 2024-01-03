تعرف على صفحات ويكيبيديا الأكثر قراءة لعام 2023

MENAFN - Al Watan) قامت مؤسسة "ويكيميديا"، وهي منظمة غير ربحية تدير "ويكيبيديا"، بتجميع قائمة بالمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا" باللغة الإنجليزية في الفترة ما بين 1 يناير و28 نوفمبر 2023.ويقدم إجمالي عدد مرات المشاهدة على "ويكيبيديا" لمحة عما يرغب معظم الأشخاص حول العالم معرفته.

وقال موقع RT بالعربية وفقا لمؤسسة ويكيميديا ChatGPT تصدر قائمة الصفحات الأكثر مشاهدة على ويكيبيديا باللغة الإنجليزية هذا العام، حيث حصدت 49.4 مليون مشاهدة.

وقد حظيت صفحة ChatGPT بأكثر من 79 مليون مشاهدة عندما تم جمع جميع المشاهدات باللغات المختلفة على الصفحة.

كما أصبح روبوت المحادثة ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI وأطلقته في نوفمبر 2022 التطبيق الأسرع نموا في تاريخ الإنترنت، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في ما يزيد قليلا عن شهرين.

وجاءت مقالة "الوفيات في عام 2023" هي ثاني أكثر مقالات "ويكيبيديا" مشاهدة مع 42.6 مليون مشاهدة للصفحة.

فيما احتل كل من كأس العالم للكريكيت 2023 (بـ38.1 مليون مشاهدة)، والدوري الهندي الممتاز (بـ32 مليون مشاهدة)، وفيلم أوبنهايمر (بـ28.3 مليون مشاهدة)، المركز الثالث والرابع والخامس، على التوالي.

أما عن أهم مقالات "ويكيبيديا" لهذا العام، فقد بحث الناس في جميع أنحاء العالم عن "ج. روبرت أوبنهايمر"، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية"، وهو مدير أبحاث مشروع مانهاتن حول القنبلة الذرية.

وجاء أوبنهايمر في المركز السابع لأكثر صفحات "ويكيبيديا" دخولا بـ25.6 مليون مشاهدة.

ويليه في المركز الثامن الفيلم الهندي جوان بـ21.7 مليون مشاهدة، ثم الدوري الهندي الممتاز بـ 20.6 مليون مشاهدة، وفي المركز العاشر صفحة الفيلم الهندي باثان بحصدها 19.9 مليون مشاهدة.

ومن بين المواضيع الأخرى التي احتلت المراكز الـ 25 الأولى في تصنيف مؤسسة "ويكيميديا" للمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا"، كانت تايلور سويفت، وماثيو بيري، وفيلم باربي، وإيلون ماسك، وأندرو تيت وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والولايات المتحدة.