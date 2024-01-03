تعرف على صفحات ويكيبيديا الأكثر قراءة لعام 2023

(MENAFN
- Al Watan) قامت مؤسسة "ويكيميديا"، وهي منظمة غير ربحية تدير "ويكيبيديا"، بتجميع قائمة بالمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا" باللغة الإنجليزية في الفترة ما بين 1 يناير و28 نوفمبر 2023.
ويقدم إجمالي عدد مرات المشاهدة على "ويكيبيديا" لمحة عما يرغب معظم الأشخاص حول العالم معرفته.
وقال موقع RT بالعربية وفقا لمؤسسة ويكيميديا ChatGPT تصدر قائمة الصفحات الأكثر مشاهدة على ويكيبيديا باللغة الإنجليزية هذا العام، حيث حصدت 49.4 مليون مشاهدة.
وقد حظيت صفحة ChatGPT بأكثر من 79 مليون مشاهدة عندما تم جمع جميع المشاهدات باللغات المختلفة على الصفحة.
كما أصبح روبوت المحادثة ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI وأطلقته في نوفمبر 2022 التطبيق الأسرع نموا في تاريخ الإنترنت، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في ما يزيد قليلا عن شهرين.
وجاءت مقالة "الوفيات في عام 2023" هي ثاني أكثر مقالات "ويكيبيديا" مشاهدة مع 42.6 مليون مشاهدة للصفحة.
فيما احتل كل من كأس العالم للكريكيت 2023 (بـ38.1 مليون مشاهدة)، والدوري الهندي الممتاز (بـ32 مليون مشاهدة)، وفيلم أوبنهايمر (بـ28.3 مليون مشاهدة)، المركز الثالث والرابع والخامس، على التوالي.
أما عن أهم مقالات "ويكيبيديا" لهذا العام، فقد بحث الناس في جميع أنحاء العالم عن "ج. روبرت أوبنهايمر"، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية"، وهو مدير أبحاث مشروع مانهاتن حول القنبلة الذرية.
وجاء أوبنهايمر في المركز السابع لأكثر صفحات "ويكيبيديا" دخولا بـ25.6 مليون مشاهدة.
ويليه في المركز الثامن الفيلم الهندي جوان بـ21.7 مليون مشاهدة، ثم الدوري الهندي الممتاز بـ 20.6 مليون مشاهدة، وفي المركز العاشر صفحة الفيلم الهندي باثان بحصدها 19.9 مليون مشاهدة.
ومن بين المواضيع الأخرى التي احتلت المراكز الـ 25 الأولى في تصنيف مؤسسة "ويكيميديا" للمقالات الأكثر مشاهدة على "ويكيبيديا"، كانت تايلور سويفت، وماثيو بيري، وفيلم باربي، وإيلون ماسك، وأندرو تيت وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والولايات المتحدة.
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