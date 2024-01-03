الشركات تطالب الحكومة بتفعيل برنامج المساندة التصديرية

طالبت مجالس تصديرية وزارتى“المالية” و”التجارة والصناعة” بسرعة اعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد حتى تتمكن الشركات من توقيع عقود توريد 2024.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة لم تعتمد البرنامج حتى الآن رغم الإعلان عنه منذ ما يزيد على 6 أشهر، متوقعًا أن يؤثر تأخيره بالسلب على حركة الصادرات المصرية والتى تعانى من تداعيات أزمة توفير العملة لاستيراد مدخلات التصنيع.

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أضاف جمال الدين، أن المراسلات التى تتم بين المجلس والجهات الحكومية المعنية لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن والمجلس يخاطب الجهات بصفة شبه دورية للمطالبة بسرعة تفعيل البرنامج منذ الإعلان عنه.

أضاف أن تأخر تفعيل البرنامج سيربك الخطط التصديرية للشركات والتى تقوم باحتساب قيمة الدعم المقرر صرفه ضمن تكلفة الإنتاج وهو ما قد يؤثر على قيمة الصادرات الكلية لمصر.

وبحسب جمال الدين، تتفاوت نسب المساندة التصديرية بين 6% و8% وبحد أقصى 10% من قيمة المنتج بحسب نسب الدعم المقررة فى البرنامج المطبق حاليًا .

ذكر أن شركات القطاع تقدمت بشكاوى إلى المجلس بسبب تأخر البرنامج، بالإضافة إلى المطالبة بإضافة بعض قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية للقطاعات المستفيدة من برنامج المساندة.

قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس فى انتظار إعلان الحكومة عن البرنامج الجديد حتى تتمكن الشركات من تنفيذ خطط التطوير المستهدفة.

أشار إلى أن المجالس التصديرية ليس لديها إحصاءات بقيمة الدعم الذى تتلقاه الشركات من صندوق دعم الصادرات، مطالبًا بسرعة صرف قيمة الدعم المستحق للمصدرين وفقا للبرنامج الجديد لأن التأخر يتسبب فى انخفاض القيمة الحقيقية للدعم بسبب فروق أسعار العملة.

وارتفعت صادرات مصر خلال أول 10 أشهر من العام الجارى لتسجل 28 مليار دولار مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وفقًا لتقرير اطلعت عليه” البورصة”.

وقاد قطاع مواد البناء القطاعات التصديرية بقيمة صادرات بلغت نحو 7.9 مليار دولار، تلتها المواد الكيماوية بقيمة تصل لنحو 5.9 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 4.6 مليار دولار، فيما جاء قطاعا السلع الهندسية والحاصلات الزراعية فى الترتيب الرابع بقيم تصل إلى نحو 3.9 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالى.

وقال مصدر حكومى إن“المالية” تنتظر قرار رئاسة الوزراء لتحديد مخصصات المرحلة السابعة“للمساندة التصديرية”، ولم يوضح موعدا لبدء المرحلة الجديدة.

وتبلغ مدة البرنامج الجديد الذى سبق الإعلان عنه لدعم الصادرات 3 سنوات، ويركز على عدة محاور أهمها نسبة المكون المحلى والتصدير إلى أفريقيا فيما تصل قيمة الدعم المخصص للبرنامج إلى 28 مليار جنيه.

ويشترط البرنامج فى صياغته الجديدة بأن تكون نسبة المكون المحلى فى الصناعات الحاصلة على دعم تصديرى متوسطها أكثر من 40%.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة من خلال صندوق تنمية الصادرات أنه تم صرف 16.4 مليار جنيه كمساندة تصديرية للمصدرين خلال عام 2023. ويتوزع صرف المساندات بنحو 14.2 مليار جنيه لحوالى 1756 شركة عن الملفات المستوفاة حتى نهاية مايو الماضي.