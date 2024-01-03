((العدس)) و((الفول)) يعوضان شركات التعبئة عن غياب ((السكر))

أجبر استمرار وقف توريد السكر إلى شركات التعبئة والتغليف على تغيير نشاطها إلى تعبئة المحاصيل الزراعية.

قال عماد الحناوى، رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى تعبئة السكر، إنَّ الشركة أوقفت نشاطها؛ بسبب نقص السكر فى السوق المحلى، والرقابة الشديدة على تداوله بالأسواق؛ حيث كبدت تلك الأوضاع الشركة خسائر كبيرة من خلال دفع أجور عمالة، ومستحقات حكومية.

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وأوضح ((الحناوى))، أن الشركة لجأت إلى تعبئة الفول والعدس والأرز، خلال الفترة الحالية، حتى توافر معروض السكر محلياً مجدداً.

قال مصطفى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عباد الرحمن لتعبئة المواد الغذائية، إنَّ الشركة تقدمت، مؤخراً، بطلب للبورصة السلعية لتوفير كميات كبيرة من السكر لاستئناف نشاطها بعد توقف استمر أكثر من شهر، لكنها لم تحصل على تلك الكميات حتى الآن.

أضاف لـ((البورصة))، أن الطاقة الإنتاجية للشركة قبل الأزمة وصلت إلى ألف طن شهرياً، وحتى الآن لم تتمكن الشركة من الحصول على أى كميات سواء من السوق أو الجهات الحكومية.

وأوضح أن الشركة سترفع طلباً إلى وزارة التموين بتوفير حصة أسبوعية أو شهرية؛ حتى تستعيد نشاطها مجدداً أو تلجأ إلى إضافة أنشطة جديدة.

يتراوح حجم إنتاج مصر من السكر بين 2.7 و2.8 مليون طن سنوياً، منها 800 ألف طن من قصب السكر، و1.2 مليون طن سكر من البنجر، وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال محمد نصار، مدير مصنع النصار للتعبئة والتغليف، إنَّ معدلات إنتاج الشركة من عبوات السكر تراجعت بأكثر من 50% منذ بداية أزمة نقص السكر فى السوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن حجم الإنتاج الشهرى للمصنع يصل إلى 500 طن، وبعد اندلاع الأزمة تراجعت الإنتاجية إلى 150 طناً حالياً، ونسعى إلى تعبئة أصناف من الحبوب خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الشركة عرضت على وزارة التموين توريد السكر بسعر 24 جنيهاً للشركة وتقوم ببيعه بسعر 26 جنيهاً للتجار على أن يصل إلى المستهلك بـ27 جنيه، تماشياً مع توجهات الدولة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تداول السكر الأبيض ببورصة السلع لصالح شركات تجارة السكر والتعبئة بهدف تخفيض الأسعار عن طريق تقليل حلقات التداول.