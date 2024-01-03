الذكاء الاصطناعى يعزز مبيعات ((سامسونج)) خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يميل صانع الهواتف الذكية الأكثر إنتاجاً فى العالم، إلى الذكاء الاصطناعى باعتباره المفتاح لمزيد من المبيعات فى العام الجارى.

أعلنت شركة ((سامسونج إلكترونيكس)) أنها تخطط لإطلاق جهازها الجديد فى 17 يناير الجارى فى سان خوسيه، كاليفورنيا، ويرجح أن يحمل اسم ((جالاكسى إس 24)) خلال حدث يتم بثه مباشرة.

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ويتضمن الإعلان التشويقى لإطلاق الهاتف الجديد فقط بأن ((الذكاء الاصطناعى لجالاكسى قادم))، حسب ما أوضحته وكالة أنباء ((بلومبرج)).

فى السنوات الماضية، اعتمدت ((سامسونج)) وزملاؤها من صانعى الهواتف المحمولة على التحسينات فى تكنولوجيا الكاميرا والشاشات المرنة للتميز، ولكن 2024 يعد بأن يكون العام الذى تحتل فيه قدرات الذكاء الاصطناعى الإضافية مركز الصدارة.

ويتوقع أن يتم شحن أكثر من مليار هاتف ذكى مزود بالذكاء الاصطناعى المدمج بحلول نهاية عام 2027، وفقاً لتقديرات ((كاونتر بوينت ريسيرتش)).

أدوات ((تشات جى بى تى)) و((دالى)) من ((أوبن إيه آى))، والتى تولد استجابات نصية أو مرئية لاستفسارات المستخدمين، هى فى طليعة موجة الذكاء الاصطناعى التوليدية التى اجتاحت صناعة التكنولوجيا، وساعدت على جعل ((إنفيديا)) شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار من خلال توفير مسرعات التدريب الرئيسية للذكاء الاصطناعى.

والخطوة التالية فى تطوير التكنولوجيا هى دمجها فى الأجهزة، كما روجت شركة ((كوالكوم)) الأمريكية لصناعة الرقائق العام الماضى.

((سامسونج)) و((كوالكوم)) تقودان السوق

كتب باحثو شركة ((كاونتر بوينت ريسيرتش)) فى ديسمبر، أنَّ ((سامسونج)) و((كوالكوم)) هما الرائدتان المباشرتان؛ حيث إن عروض المنتجات والقدرات الحالية تضعهما فى طليعة المحركين للسوق.

وعلى غرار ما فعلته مع الأجهزة القابلة للطى، من المرجح أن تستحوذ ((سامسونج)) على نحو 50% من الحصة خلال العامين المقبلين، تليها الشركات المصنعة الأصلية الصينية الرئيسية مثل ((شاومى)) و((فيفو)) و((أوبو)) و((أونور)).