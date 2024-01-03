نايل تاكسى تتقدم بعرض لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس مجدى غالى رئيس مجموعة شركة نايل تاكسى ، إنه سيعقد اليوم الخميس جلسة مع وزير النقل لمناقشة العرض الفنى والمالى لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، والتى أعلن وزير النقل عن طرحها خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى.
أوضح أن“نايل تاكسى” تضع سياحة اليخوت وبناء وإدارة وإنشاء المراين السياحية والمقاصد الشاطئية من أولوياتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
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أضاف غالى لـ“البورصة”، أن الشركة تضع تصور مبدئى لضخ 100 مليون جنيه استثمارات لتقديم خدمات مضافة بالمارينا، معتبرًا أن مارينا الجلالة مصممة على أحدث نظام فى العالم من حيث العمق والمساحات والخدمات وهى أفضل المراين فى البحر الأحمر.
أوضح أن المارينا مجهزة حاليا بفندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحال والمطاعم والبنوك ومنتج سياحى ما يسهل تسريع بدء عملية الإدارة والتشغيل.
توقع أن تستقبل المارينا مابين 300 و500 يخت سنويا، بإيرادات متوقعة تصل إلى نحو 500 مليون دولار.
أكد أن“نايل تاكسى” تعتزم الدخول فى المنافسة على ادارة المراين السياحية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وبخاصة على ساحل البحر الأحمر.
أوضح أن الشركة ستستكمل خلال الفترة المقبلة المنافسة على المشروعات بنهر النيل، خاصة وأن قطاع النقل النهرى يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات المقبلة.
وعقدت وزارة النقل الثلاثاء الماضى، مؤتمرًا لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر وسبل تدعيم إنشاء المراسى المحلية والدولية، بحضور كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت.
وأعلنت الوزارة عن إجراءات وحوافز لتبسيط وتسريع وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية منها إصدار الموافقة على برنامج الزيارة عن طريق النافذة الرقمية لقطاع النقل البحرى فى 30 دقيقة فقط بدلا من 15 إلى 30 يومًا سابقا.
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