نايل تاكسى تتقدم بعرض لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس مجدى غالى رئيس مجموعة شركة نايل تاكسى ، إنه سيعقد اليوم الخميس جلسة مع وزير النقل لمناقشة العرض الفنى والمالى لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، والتى أعلن وزير النقل عن طرحها خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى.

أوضح أن“نايل تاكسى” تضع سياحة اليخوت وبناء وإدارة وإنشاء المراين السياحية والمقاصد الشاطئية من أولوياتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

موضوعاتالحكومة تستثنى ((كيما)) و((مصر للألومنيوم)) من زيادة أسعار الكهرباء حتى أبريل المقبل “المالية” تستهدف 40 مليار جنيه من موسم الإقرارات الضريبية 2024 ((السكر والصناعات التكاملية)) تدرس تطوير مصنع الحوامدية باستثمارات 300 مليون جنيه

أضاف غالى لـ“البورصة”، أن الشركة تضع تصور مبدئى لضخ 100 مليون جنيه استثمارات لتقديم خدمات مضافة بالمارينا، معتبرًا أن مارينا الجلالة مصممة على أحدث نظام فى العالم من حيث العمق والمساحات والخدمات وهى أفضل المراين فى البحر الأحمر.

أوضح أن المارينا مجهزة حاليا بفندقين ومدينة ألعاب ومجموعة من المحال والمطاعم والبنوك ومنتج سياحى ما يسهل تسريع بدء عملية الإدارة والتشغيل.

توقع أن تستقبل المارينا مابين 300 و500 يخت سنويا، بإيرادات متوقعة تصل إلى نحو 500 مليون دولار.

أكد أن“نايل تاكسى” تعتزم الدخول فى المنافسة على ادارة المراين السياحية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وبخاصة على ساحل البحر الأحمر.

أوضح أن الشركة ستستكمل خلال الفترة المقبلة المنافسة على المشروعات بنهر النيل، خاصة وأن قطاع النقل النهرى يحتاج إلى نحو 50 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات المقبلة.

وعقدت وزارة النقل الثلاثاء الماضى، مؤتمرًا لبحث تعظيم سياحة اليخوت فى مصر وسبل تدعيم إنشاء المراسى المحلية والدولية، بحضور كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى ورؤساء الموانئ المصرية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت.

وأعلنت الوزارة عن إجراءات وحوافز لتبسيط وتسريع وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية منها إصدار الموافقة على برنامج الزيارة عن طريق النافذة الرقمية لقطاع النقل البحرى فى 30 دقيقة فقط بدلا من 15 إلى 30 يومًا سابقا.