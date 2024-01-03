متحدث الوزراء: زيارة متوقعة لصندوق النقد إلى مصر الشهر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أنه من المتوقع عقد اجتماع مع مسئولي صندوق النقد الدولي فى القاهرة خلال الشهر الجاري لمناقشة برنامج الصندوق مع مصر.

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وفى سياق متصل، قال إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.