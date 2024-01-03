استبعاد تجاوز التضخم ذروته مجدداً رغم الزيادات الجديدة

استبعد محللون أن تؤدى الزيادات الجماعية الأخيرة فى الأسعار إلى دفع معدلات التضخم مجدداً لتجاوز ذروتها المسجلة العام الماضى، مشيرين إلى أن معدل التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، بفعل أثر سنة الأساس.

وبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى لأسعار المستهلكين ذروته العام الماضى عند 41% فى يونيو 2023، وهو مستوى تاريخى غير مسبوق، وتراجع تدريجياً ليصل 35.9% فى نوفمبر الماضى.

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وقالت منى بدير، محلل اقتصادى، إنَّ التضخم سيتراجع، خلال الربع الأول من 2024، رغم التحركات المرتقبة فى سعر الصرف، وإجراءات التشديد المالى سواء رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء.

وأرجعت التراجع إلى أثر سنة الأساس، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم ما بين 23% و24% فى مارس المقبل.

وتوقعت أن يتخذ التضخم مساراً تنازلياً، خلال العام القادم، وإن كان يحيط به عدد من المخاطر، من أبرزها توقعات تحركات سعر الصرف وحجمها، والتدفقات القادمة وقدرتها على سد الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، وهو عامل حاسم.

وترى ((بدير))، أن ((المركزى)) أمامه تحدٍ كبير للوصول لمستهدف التضخم ما بين 5 و9% بنهاية 2024.

ورفعت الحكومة أسعار مترو القاهرة، كما سمحت لشركات الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات لأول مرة فى 7 سنوات، واستأنفت خطة تقليل دعم الكهرباء بعد تجميدها 18 شهراً، ورفعتها بالفعل للأسر والقطاع التجارى، ومشتركى الجهدين العالى والفائق.

وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى شركة ((ثاندر)) لتداول الأوراق المالية، إنَّ التضخم سيبدأ بالتراجع الفترة المقبلة، بعد أن بلغ ذروته على أساس شهرى العام الماضى.

لكنه ذكر أنه رغم التراجع المتوقع، لكنه سيظل فى حيز ((العشرينات)) مدفوعاً بتأثير سنة الأساس.

وأضاف أن الارتفاع فى الأسعار سيكون أقل العام الجارى، لكن سيؤثر عليها عدد من العوامل؛ مثل رفع أسعار الكهرباء بداية العام، مع الوضع فى الاعتبار توقع عدم وجود طفرات كبيرة فى سعر الصرف.

وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى ((سى آى كابيتال))، إنَّ التضخم سيتسارع على أساس شهرى، خلال شهر يناير؛ بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات، مثل فواتير الهاتف المحمول، وأسعار تذاكر المترو، وبعض الخدمات السياحية أو الطبية التى شهدت تغيرات مع بداية العام.

لكنها توقعت أن يكون بالفعل التضخم قد وصل ذروته على أساس سنوى مستفيداً من أثر سنة الأساس.

وأضافت ((سعادة))، أن أسعار الكهرباء سيكون لها دور فى تحديد مسار التضخم، ومدى تباطؤه، لكنه لن يتجاوز المستويات التى بلغها العام الماضى.

ورفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة 3% خلال عام 2023، فى محاولة لكبح التضخم.

وقالت ((بدير))، إنَّ التشديد النقدى سيكون مرتبطاً بتحركات سعر الصرف، ومدى القدرة على تأمين وتيرة من التدفقات بالعملة الأجنبية تحمى الأصول المقومة بالعملة المحلية من الانخفاض.

وأشارت إلى أن خفض معدلات التضخم يرتبط بقدرة الحكومة على توفير السيولة الكافية لتلبية الطلب المكبوت على السلع المستوردة، ومعالجة اختلالات العرض؛ نتيجة أزمة العملة، والتوترات الجيوسياسية.

وتوقعت أن يكون هناك رفع فى أسعار الفائدة، النصف الأول من العام الجارى، على أن يكون هناك مجال لتخفيضها فى الربع الأخير من العام.

وتوقع ((الألفى)) أن يكون هناك رفع مبدئى لسعر الفائدة 2% فى حالة عدم وجود تعويم، وفى حالة التعويم سيكون رفع سعر الفائدة أعلى من التوقع المبدئى.

وذكر أن البنك المركزى سيقوم بتثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام بعد الرفع الأول، ومن المتوقع أن يخفضه من جديد بداية عام 2025.