المالية تستهدف 40 مليار جنيه من موسم الإقرارات الضريبية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة المالية جمع حصيلة بقيمة 40 مليار جنيه حصيلة عن موسم الإقرارات الضريبية للعام 2024، وفقًا لمصادر حكومية.

وتتلقى مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية عن عام 2024، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة فى شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2024 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

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وأضافت المصادر أن ميكنة الضرائب ساهمت بشكل كبير فى زيادة المستهدف هذا العام بمعدل 16% عن موسم العام الماضى.

وبحسب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فإن تأخر تقديم الإقرار الضريبى لمدة 60 يومًا يستدعى فرض غرامة بين 3 آلاف و50 آلف جنيه.

أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى مليونى جنيه.

ويأتى موسم الإقرارات الضريبية هذا العام فى ظل غياب اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023 وسط مطالبات المجتمع بضرورة سرعة إصدار اللائحة فى أقرب وقت.

وتسببت الدراسات التى أجرتها ((المالية)) على المادتين 56 ((مكرر))، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.

لكن الوزارة تعتزم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال الشهر الحالى وفقا لتصريحات مسئول حكومى لـ”البورصة”.

وعقدت“المالية” اجتماعًا الثلاثاء الماضى مع شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها فى عام 2023.

وتستهدف الحكومة حصيلة ضريبية تبلغ 1.53 تريليون جنيه للعام المالى الحالى 2023-2024 بزيادة 31% عن تقديرات السنة المالية السابقة 2022-2023.