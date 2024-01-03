الحكومة تستثنى ((كيما)) و((مصر للألومنيوم)) من زيادة أسعار الكهرباء حتى أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) حمدى: تكلفة إنتاج الأسمنت سترتفع 2.5% بعد الزيادة الأخيرة
علمت“البورصة”، أن الحكومة ستستثنى شركتى مصر للألومنيوم وكيما للصناعات الكيماوية من زيادة أسعار الكهرباء الجديدة حتى نهاية مارس 2024 وهما شركتان كثيفتا استخدام الكهرباء من عملاء الجهدين العالى والفائق.
وقالت مصادر، إن شركة ((كيما)) مستثناة من الزيادات منذ فترة طويلة ومازال يتم تحصيل قيمة الكهرباء منها بواقع 72 قرشا لكل كيلووات/ ساعة، فى حين يصل سعر الكيلووات بعد الزيادة نحو 110 قروش، والفرق تتحمله وزارة المالية حتى انتهاء مدة الإعفاء التى ستستمر حتى نهاية مارس المقبل 2024.
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أضافت أن شركة ((مصر للألومنيوم)) تسدد حاليًا قبل الزيادة نحو 101 قرش لكل كيلووات / ساعة، فى حين سعرها الرسمى 110 قروش، وتتحمل وزارة المالية الفارق، وسيستمر هذا الاعفاء حتى نهاية مارس المقبل لتطبيق الزيادة الجديدة المقررة على شركات الجهد الفائق.
وأشارت المصادر إلى أن كل 1 قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يكبد الشركة نحو 50 مليون جنيه لفاتورة الاستهلاك التى تصل إلى نحو 500 مليون جنيه شهريًا فى حال الإنتاج بالطاقة القصوى التى تصل 320 ألف طن.
وتابع أن الشركة تحصل على خصم يتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه على الفاتورة بدفع من تحسين معامل القدرة الكهربائية الذى يخفض من استهلاك الكهرباء.
ويعد ذلك أول تحريك لأسعار بيع الكهرباء منذ 18 شهرًا، إذ أجلت الحكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة حتى تخفف العبء على المواطن.
وذكرت وثيقة حكومية حصلت عليها“البورصة”، أن تكلفة دعم الكهرباء التى تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيهًا إلى 30.8 جنيه.
وبحسب الوثيقة فإن تأجيل رفع أسعار بيع الكهرباء كلف الخزانة العامة للدولة نحو 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وطالت ارتفاعات الكهرباء صناعة الأسمنت أيضًا التى تستخدم الجهد العالى.
وقال هشام حمدى، المحلل بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء لـ 132.3 قرش للكيلو وات على مصانع الأسمنت يؤدى لارتفاع تكلفة انتاج الأسمنت بنحو 2.5% للطن.
وذكر أن الزيادة فى أسعار الكهرباء تعادل نحو 20%، حيث تبلغ تسعيرة الكهرباء سابقاً حوالى 110 قروش للكيلووات، مشيراً إلى أن طن الأسمنت يحتاج لنحو 110 كيلووات، والتى تقدر من 12% لـ 15%، مما ينتج عنه زيادة فى التكلفة الإجمالية للطن بنحو 2.5%.
وأوضح أن أزمة تحرك سعر الجنيه أمام الدولار لم تؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج، حيث تزامن مع ارتفاع سعر الدولار تراجع أسعار فحم الكوك عالمياً لتبلغ 136 دولارا للطن مقابل 400 دولار بداية الأزمة.
وتضاعفت صافى أرباح شركة العربية للأسمنت منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 90.84%، لتسجل 500 مليون جنيه مقابل 262 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022.
وتراجعت صافى خسائر شركة أسمنت سيناء خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لتسجل 118 مليون جنيه، مقابل 180 مليون جنيه خسائر الشركة خلال الفترة المقارنة من 2022.
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