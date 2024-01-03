الحكومة تستثنى ((كيما)) و((مصر للألومنيوم)) من زيادة أسعار الكهرباء حتى أبريل المقبل

علمت“البورصة”، أن الحكومة ستستثنى شركتى مصر للألومنيوم وكيما للصناعات الكيماوية من زيادة أسعار الكهرباء الجديدة حتى نهاية مارس 2024 وهما شركتان كثيفتا استخدام الكهرباء من عملاء الجهدين العالى والفائق.

وقالت مصادر، إن شركة ((كيما)) مستثناة من الزيادات منذ فترة طويلة ومازال يتم تحصيل قيمة الكهرباء منها بواقع 72 قرشا لكل كيلووات/ ساعة، فى حين يصل سعر الكيلووات بعد الزيادة نحو 110 قروش، والفرق تتحمله وزارة المالية حتى انتهاء مدة الإعفاء التى ستستمر حتى نهاية مارس المقبل 2024.

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أضافت أن شركة ((مصر للألومنيوم)) تسدد حاليًا قبل الزيادة نحو 101 قرش لكل كيلووات / ساعة، فى حين سعرها الرسمى 110 قروش، وتتحمل وزارة المالية الفارق، وسيستمر هذا الاعفاء حتى نهاية مارس المقبل لتطبيق الزيادة الجديدة المقررة على شركات الجهد الفائق.

وأشارت المصادر إلى أن كل 1 قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يكبد الشركة نحو 50 مليون جنيه لفاتورة الاستهلاك التى تصل إلى نحو 500 مليون جنيه شهريًا فى حال الإنتاج بالطاقة القصوى التى تصل 320 ألف طن.

وتابع أن الشركة تحصل على خصم يتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه على الفاتورة بدفع من تحسين معامل القدرة الكهربائية الذى يخفض من استهلاك الكهرباء.

ويعد ذلك أول تحريك لأسعار بيع الكهرباء منذ 18 شهرًا، إذ أجلت الحكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة حتى تخفف العبء على المواطن.

وذكرت وثيقة حكومية حصلت عليها“البورصة”، أن تكلفة دعم الكهرباء التى تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيهًا إلى 30.8 جنيه.

وبحسب الوثيقة فإن تأجيل رفع أسعار بيع الكهرباء كلف الخزانة العامة للدولة نحو 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وطالت ارتفاعات الكهرباء صناعة الأسمنت أيضًا التى تستخدم الجهد العالى.

وقال هشام حمدى، المحلل بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء لـ 132.3 قرش للكيلو وات على مصانع الأسمنت يؤدى لارتفاع تكلفة انتاج الأسمنت بنحو 2.5% للطن.

وذكر أن الزيادة فى أسعار الكهرباء تعادل نحو 20%، حيث تبلغ تسعيرة الكهرباء سابقاً حوالى 110 قروش للكيلووات، مشيراً إلى أن طن الأسمنت يحتاج لنحو 110 كيلووات، والتى تقدر من 12% لـ 15%، مما ينتج عنه زيادة فى التكلفة الإجمالية للطن بنحو 2.5%.

وأوضح أن أزمة تحرك سعر الجنيه أمام الدولار لم تؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج، حيث تزامن مع ارتفاع سعر الدولار تراجع أسعار فحم الكوك عالمياً لتبلغ 136 دولارا للطن مقابل 400 دولار بداية الأزمة.

وتضاعفت صافى أرباح شركة العربية للأسمنت منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 90.84%، لتسجل 500 مليون جنيه مقابل 262 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022.

وتراجعت صافى خسائر شركة أسمنت سيناء خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لتسجل 118 مليون جنيه، مقابل 180 مليون جنيه خسائر الشركة خلال الفترة المقارنة من 2022.