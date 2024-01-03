السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترات وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024 منوه بأنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام وذلك بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
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تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي .
وأضافت أن تقديم العروض الفنية والمالية يكون يوم السبت الموافق 6 يناير الحالي بمقر الهيئة وباقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية .
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107682886
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