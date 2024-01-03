السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترات وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024 منوه بأنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام وذلك بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي .

وأضافت أن تقديم العروض الفنية والمالية يكون يوم السبت الموافق 6 يناير الحالي بمقر الهيئة وباقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية .

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