أسعار حديد التسليح تسجل قمماً تاريخية جديدة مع بدء العام

رفعت شركات حديد التسليح أسعارها مع بدء العام العام الجديد، لتسجل قمما تاريخية جديدة ما بين 40.5 و42.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بمتوسط زيادة 3.5 ألف جنيه للطن خلال يوم.

قال أحمد عبدالجليل، وكيل وموزع مصانع حديد، ورئيس شركة الأدم لتجارة المعادن، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت بنحو 3.5 آلاف جنيه للطن أمس، تسليم أرض المصنع.

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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار حديد عز سجلت نحو 42 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع يوم الثلاثاء، مقابل 38.5 ألف جنيه للطن يوم الإثنين وتزامنًا مع بدء العام الجديد.

لفت إلى أن التجار بدأت التنفيذ على الأسعار الجديدة المعلنة من المصانع، بأسعار تتراوح بين 45 و46 ألف جنيه لطن المستهلك، مقارنة مع 44.5 ألف جنيه للطن قبل ذلك.

تابع: أن أسعار حديد مسطحات عز ارتفعت أيضًا أمس بنفس قيمة الزيادة فى حديد التسليح، لتسجل نحو 43 ألف جنيه للطن، مقابل 39.5 ألف جنيه للطن.

توقع، أن أحد أسباب الزيادة الرئيسية ارتفاع سعر صرف الدولار الموازى، وتحوط المنتجين من التعويم المنتظر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار قائلًا:“تأخر التعويم وراء عدم استقرار السوق”، كما توقع، أن لن تكون نهاية الزيادات خلال العالم الحالى.

وأعلنت مصانع حديد التسليح قوائم أسعارها مع بداية العام الجديد، حيث سجل سعر السويس للصلب 41.85 ألف جنيه للطن، وحديد بشاى 42.9 ألف جنيه للطن، وحديد المراكبى 42.2 ألف جنيه للطن، والمصريين 41.8 ألف جنيه للطن، والعشرى 42 ألف جنيه للطن، والعشرى ومصر ستيل 42 ألف جنيه للطن، والجارحى 40.5 ألف جنيه للطن، والكومى والجيوشى 41 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لتجار تحدثوا مع“البورصة”.

قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للحديد والصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الزيادات الجديدة التى أعلنتها المصانع أمس، جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار صرف الدولار، وصعود أسعار الخامات العالمية مؤخرًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن المصانع المنتجة لحديد التسليح تتبع أسعار الخامات فى البورصات العالمية، وتذبذب اسعار الخام مؤخرًا أثر على تسعير الشركات لمنتجاتها.

لفت إلى أن المستقبل الذى يتنظر الأسعار خلال العام الحالى الجديد، يتوقف على استقرار أسعار الصرف وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامة، بجانب هبوط أسعار الخامات العالمية لتفقد الزيادات التى كسبتها خلال العام المنتهى.

وقال مصدر موزع ووكيل معتمد فضل عدم ذكر سمه، إنه على الرغم من الارتفاعات الجديدة، إلا أن التجار والوكلاء ينتظرون فتح التسليمات بالأسعار الجديدة وفقا للطلبيات المتعاقد عليها مع الشركات.

أضاف لـ”البورصة”، أن المصانع بررت تلك الزيادات للوكلاء بسبب ارتفاع التكلفة، على الرغم من انخفاض أسعار الخردة عالميًا بنحو 15 دولارا خلال الأسبوع الماضى، ولكنها ترتفع محليًا متأثرة بارتفاع أسعار المعادن الأخرى من نحاس وألومنيوم وغيرها، قائلًا:“إن كل سلعة قابلة للتخزين يتم تخزينها بسبب التخوف من تعويم العملة”.

وتراجعت واردات مصر من خامات الحديد والصلب (مكورات حديد، خردة، بيليت) بنسبة 25.5% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتبلغ 4.16 مليار دولار مقابل 5.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفقًَا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

لفت الموزع إلى أن 70% من حديد التسليح الموجود بمخازن التجار، حجوزات وتسليمات قديمة بالأسعار قبل الزيادة، وينتظر الموزعون تسريع وتيرة التسليمات بعد تلك الزيادات.