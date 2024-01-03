حماية المنافسة يُثبت مخالفة 33 مطبعة فى مناقصة التربية والتعليم

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التى تقدمت للمناقصة العامة التى طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2022- 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة فى تلك المناقصة.

وأوضح الجهاز أن عددًا من المطابع المشاركة بالاتفاق قامت بتحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومى ويهدر المال العام.

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ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير فى حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التى يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادى متقدم فى المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التى اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهى المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومى والحفاظ على المال العام.