حماية المنافسة يُثبت مخالفة 33 مطبعة فى مناقصة التربية والتعليم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التى تقدمت للمناقصة العامة التى طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2022- 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة فى تلك المناقصة.
وأوضح الجهاز أن عددًا من المطابع المشاركة بالاتفاق قامت بتحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومى ويهدر المال العام.
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ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير فى حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التى يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادى متقدم فى المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التى اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهى المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومى والحفاظ على المال العام.
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