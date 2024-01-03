خبراء السكر توصى بوضع سياسة سعرية منافسة لتوريد القصب والبنجر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالبت جمعية خبراء السكر المصرية، بوضع سياسة سعرية منافسة لسعر طن القصب والبنجر للمنافسة مع زراعة القمح والفول والنباتات الطبية والعطرية، وذلك بسبب توجه المزارعين لتوريد قصب السكر لعصارات العسل ومحال العصير نظرا لارتفاع أسعارهما دون أى تكلفة على المزارع.
وقال حسن كامل رئيس الجمعية، إن هناك عدة توصيات خرجت بها الجمعية منها التركيز على الإرشاد والتوعية بضرورة رفع الإنتاجية لكل من محصولى القصب والبنجر بزيادة المساحة المنزرعة منهما وزيادة إنتاجية الفدان، لما له من مردود اقتصادى جيد على المزارعين وكذلك زيادة إنتاج محصولى السكر لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
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وأشار كامل إلى ضرورة المحافظة على صناعة السكر من القصب والبنجر والنهوض بهما وحل المشاكل التى تعوق ذلك بالإضافة إلى التحديات التى تواجه صناعة السكر.
ولفت إلى ضرورة إنتاج أصناف جديدة من قصب السكر الذى يتميز بالإنتاجية العالية، بحيث يرضى المزارع والشركات وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
وأكد على توفير مستلزمات الإنتاج للقصب والبنجر خاصة السماد الأزوتى لإمكانية زيادة إنتاجية الفدان وضرورة توريدها فى المواعيد المناسبة، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة لخفض تكلفة الإنتاج نظرا لارتفاع تكلفة الأيدى العاملة.
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