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خبراء السكر توصى بوضع سياسة سعرية منافسة لتوريد القصب والبنجر

1/3/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالبت جمعية خبراء السكر المصرية، بوضع سياسة سعرية منافسة لسعر طن القصب والبنجر للمنافسة مع زراعة القمح والفول والنباتات الطبية والعطرية، وذلك بسبب توجه المزارعين لتوريد قصب السكر لعصارات العسل ومحال العصير نظرا لارتفاع أسعارهما دون أى تكلفة على المزارع.

وقال حسن كامل رئيس الجمعية، إن هناك عدة توصيات خرجت بها الجمعية منها التركيز على الإرشاد والتوعية بضرورة رفع الإنتاجية لكل من محصولى القصب والبنجر بزيادة المساحة المنزرعة منهما وزيادة إنتاجية الفدان، لما له من مردود اقتصادى جيد على المزارعين وكذلك زيادة إنتاج محصولى السكر لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

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وأشار كامل إلى ضرورة المحافظة على صناعة السكر من القصب والبنجر والنهوض بهما وحل المشاكل التى تعوق ذلك بالإضافة إلى التحديات التى تواجه صناعة السكر.

ولفت إلى ضرورة إنتاج أصناف جديدة من قصب السكر الذى يتميز بالإنتاجية العالية، بحيث يرضى المزارع والشركات وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية بوزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأكد على توفير مستلزمات الإنتاج للقصب والبنجر خاصة السماد الأزوتى لإمكانية زيادة إنتاجية الفدان وضرورة توريدها فى المواعيد المناسبة، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية فى الزراعة لخفض تكلفة الإنتاج نظرا لارتفاع تكلفة الأيدى العاملة.

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