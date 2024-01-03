((السكر والصناعات التكاملية)) تدرس تطوير مصنع الحوامدية باستثمارات 300 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية تطوير مصنع تكرير الحوامدية؛ لرفع طاقته الإنتاجية بنسبة 25%، فى ظل توسع الوزارة فى استيراد السكر الخام وتكريره محلياً.

قال عصام البديوى، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ المصنع يعمل، حالياً، بطاقة إنتاجية 1.6 ألف طن يومى من المستهدف زيادتها إلى ألفى طن بعد التطوير الذى سيستغرق نحو عام ونصف العام.

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أضاف ((البديوى)) لـ((البورصة))، أن الهدف من التطوير استيعاب زيادة الكميات المستوردة من السكر الخام فى ظل تراجع المساحات المنزرعة من القصب والبنجر، والتى يتم تكريرها من خلال ((مصنع التكرير)) بالحوامدية.

وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن توجه الوزارة لاستيراد كمية تتراوح بين 400 و500 ألف طن سكر، خلال العام الحالى، وذلك لتأمين الاحتياطى من المخزون الاستراتيجى من السكر بعد أزمة السكر، وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد؛ بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار السكر العالمية خلال الستة أشهر الماضية.

أوضح أن الشركة بدأت استقبال القصب من المزارعين فى مصانع كوم أمبو، وأرمنت، وإدفو منذ أوخر شهر ديسمبر الماضى، وتم توريد 15 ألف طن، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل باقى المصانع فى نجع حمادى، ودشنا وقوص وجرجا خلال 10 أيام، بينما سيتم تشغيل مصنع أبوقرقاص مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر فى مارس المقبل.

ذكر أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد أيضاً على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، على الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى مارس المقبل.

أشار ((البديوى)) إلى أن الكميات التى سيتم استيرادها من السكر من خلال هيئة السلع التموينية، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن ممارسة فى الأسبوع الماضى لشراء سكر خام وأبيض مكرر، وجارٍ استقبال العروض، وسيتم البت النهائى السبت المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أى منشأ لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية فترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.