((السكر والصناعات التكاملية)) تدرس تطوير مصنع الحوامدية باستثمارات 300 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية تطوير مصنع تكرير الحوامدية؛ لرفع طاقته الإنتاجية بنسبة 25%، فى ظل توسع الوزارة فى استيراد السكر الخام وتكريره محلياً.
قال عصام البديوى، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ المصنع يعمل، حالياً، بطاقة إنتاجية 1.6 ألف طن يومى من المستهدف زيادتها إلى ألفى طن بعد التطوير الذى سيستغرق نحو عام ونصف العام.
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أضاف ((البديوى)) لـ((البورصة))، أن الهدف من التطوير استيعاب زيادة الكميات المستوردة من السكر الخام فى ظل تراجع المساحات المنزرعة من القصب والبنجر، والتى يتم تكريرها من خلال ((مصنع التكرير)) بالحوامدية.
وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن توجه الوزارة لاستيراد كمية تتراوح بين 400 و500 ألف طن سكر، خلال العام الحالى، وذلك لتأمين الاحتياطى من المخزون الاستراتيجى من السكر بعد أزمة السكر، وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد؛ بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار السكر العالمية خلال الستة أشهر الماضية.
أوضح أن الشركة بدأت استقبال القصب من المزارعين فى مصانع كوم أمبو، وأرمنت، وإدفو منذ أوخر شهر ديسمبر الماضى، وتم توريد 15 ألف طن، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل باقى المصانع فى نجع حمادى، ودشنا وقوص وجرجا خلال 10 أيام، بينما سيتم تشغيل مصنع أبوقرقاص مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر فى مارس المقبل.
ذكر أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد أيضاً على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، على الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى مارس المقبل.
أشار ((البديوى)) إلى أن الكميات التى سيتم استيرادها من السكر من خلال هيئة السلع التموينية، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن ممارسة فى الأسبوع الماضى لشراء سكر خام وأبيض مكرر، وجارٍ استقبال العروض، وسيتم البت النهائى السبت المقبل.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أى منشأ لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية فترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024.
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