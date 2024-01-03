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هل تعود طروحات الشركات الناشئة في أسواق الأسهم خلال 2024؟

1/3/2024 11:09:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فيما كان يتوقع عودة نشاط الاكتتابات العامة في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة العام الماضي، بدد أداء اكتتابي Instacart و«كلافيو» آمال المستثمرين بعد تقلبات أسهم الشركتين.
وانخفضت أسهم Instacart للبقالة الإلكترونية منخفضة بنحو 20% منذ إدراجها في سبتمبر، أيضا تراجعت أسهم «كلافيو» التي توفر بيانات المستهلكين وتعالجها لغايات التسويق، بنسبة 15% منذ الإدراج في سبتمبر، ولايزال المستثمرون قلقين بشأن 2024 خاصة في حال عدم استقرار الأسواق وبالتالي غياب إدراج شركات تكنولوجيا جديدة.
في الوقت نفسه، يعتقد البعض أن تخفيضات أسعار الفائدة التي وعد بها «الفيدرالي» وضعف سوق عمليات الاندماج والاستحواذ ستخلق الظروف المثالية للشركات التي أجلت طرحها العام الماضي لتقوم بهذه الخطوة في 2024، وقالت ليز باير، مؤسسة Class V Group لاستشارات الاكتتاب العام، في مقابلة مع مجلة «بارونز»، «إن التوقعات مشرقة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في 2024».
وتبدأ من Discord منصة اجتماعية للمراسلة تتوارد الشائعات بشأن طرحها للاكتتاب منذ عامين عندما رفضت الشركة عرض شراء بقيمة 10 مليارات دولار من «مايكروسوفت»، أعلنت Stripe للتكنولوجيا المالية في يناير 2023 عن جدول زمني مدته عام واحد لاتخاذ قرار بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وفي المنطقة، تقوم بعض الشركات الناشئة بنقل مقراتها إلى السعودية لطرح أسهمها في السوق السعودية، بينما كان يتوقع أن تقوم شركة «تابي» بطرح أسهمها قريبا بعد الجولة التمويلية الضخمة من الفئة C التي حصلت عليها في نوفمبر، إذ أكد الرئيس التنفيذي للشركة أنه من غير المرجح أن تطرح أسهمها للاكتتاب هذا العام بل عام 2025.
ويتوقع طرح شركة «فلاورد» ـ متجر الهدايا الإلكتروني ـ أسهمها في السوق السعودية هذا العام، بحسب «بلومبيرغ»، و«فلاورد» تعمل حاليا في تسع دول في المنطقة وبريطانيا. وجمعت 156 مليون دولار في جولة استثمارية من السلسلة C في فبراير.
وأيضا قالت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» إن شركة رسان السعودية التي تقدم حلولا تقنية لقطاع وساطة التأمين والخدمات المالية وتقوم بتشغيل منصة تأميني، أول منصة وساطة تأمين إلكترونية في المملكة، تعمل مع مورغان ستانلي والسعودي ـ الفرنسي كابيتال لطرح عام أولي في المملكة.

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