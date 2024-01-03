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أميركا تتربع على عرش أكبر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال

1/3/2024 11:09:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجاوزت الولايات المتحدة كلا من أستراليا وقطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال العام الماضي لتحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير هذا النوع من الطاقة، وصدرت أميركا 91.2 مليون طن مكعب من الغاز المسال العام الماضي، وهو مستوى قياسي جديد حيث جاء بدعم من إعادة افتتاح ميناء Freeport LNG في ولاية تكساس.
وسجلت قطر تراجعا سنويا في تصديرها للغاز المسال للمرة الأولى منذ العام 2016 وبنسبة لامست 2% لتحتل المركز الثالث عالميا في تصدير الغاز المسال بعد أستراليا، ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة مشروعين جديدين للغاز المسال في كل من تكساس ولوزيانا ما سيضيف 38 مليون طن مكعب سنويا من الطاقة التصديرية للبلاد.

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