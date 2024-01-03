أميركا تتربع على عرش أكبر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
- Al-Anbaa) تجاوزت الولايات المتحدة كلا من أستراليا وقطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال العام الماضي لتحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير هذا النوع من الطاقة، وصدرت أميركا 91.2 مليون طن مكعب من الغاز المسال العام الماضي، وهو مستوى قياسي جديد حيث جاء بدعم من إعادة افتتاح ميناء Freeport LNG في ولاية تكساس.
وسجلت قطر تراجعا سنويا في تصديرها للغاز المسال للمرة الأولى منذ العام 2016 وبنسبة لامست 2% لتحتل المركز الثالث عالميا في تصدير الغاز المسال بعد أستراليا، ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة مشروعين جديدين للغاز المسال في كل من تكساس ولوزيانا ما سيضيف 38 مليون طن مكعب سنويا من الطاقة التصديرية للبلاد.
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