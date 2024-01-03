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الشركات البريطانية تطالب بنك إنجلترا بخفض الفائدة قريبا

1/3/2024 11:09:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حث المسؤولون التنفيذيون في الشركات البريطانية بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة قريبا بعد أن تراجعت الثقة في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر.
وساهمت المخاوف المتزايدة في حدوث ركود اقتصادي في دفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن معهد المديرين إلى سالب 28 في ديسمبر من سالب 21 في الشهر الذي سبق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس ويقترب من أدنى مستوى في عام 2023.
ومن المتوقع أن يضطر بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة في شهر مايو المقبل، حيث سيتوجه اهتمام صناع السياسة إلى دعم الاقتصاد البريطاني، وارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مع زيادة سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا من 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 5.25% حاليا.

MENAFN03012024000130011022ID1107682846

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