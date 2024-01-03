الشركات البريطانية تطالب بنك إنجلترا بخفض الفائدة قريبا

(MENAFN
- Al-Anbaa) حث المسؤولون التنفيذيون في الشركات البريطانية بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة قريبا بعد أن تراجعت الثقة في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أشهر.
وساهمت المخاوف المتزايدة في حدوث ركود اقتصادي في دفع مؤشر الثقة الاقتصادية الصادر عن معهد المديرين إلى سالب 28 في ديسمبر من سالب 21 في الشهر الذي سبق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس ويقترب من أدنى مستوى في عام 2023.
ومن المتوقع أن يضطر بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة في شهر مايو المقبل، حيث سيتوجه اهتمام صناع السياسة إلى دعم الاقتصاد البريطاني، وارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل كبير خلال العامين الماضيين، مع زيادة سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا من 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 5.25% حاليا.
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