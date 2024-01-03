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117 مليار دولار ديونا مستحقة على المباني المكتبية بأميركا خلال 2024

1/3/2024 11:09:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يؤكد الخبراء أن التراجع في سوق المباني المكتبية في الولايات المتحدة ليس مدفوعا بالأساسيات ولكن له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة بشكل رئيسي.
وفي هذا العام، ستستحق ديون مليارية على مئات المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يجد أصحاب هذه الديون صعوبة في إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، فيما يوجد 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي يجب سدادها أو إعادة تمويلها في العام الحالي، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري.
وتحتفظ البنوك بنحو ثلثي القروض العقارية المستحقة قريبا، أما الثلث الباقي فيتم تمويله من خلال السندات المالية المدعومة بالرهون التجارية (CMBS)، وهو نوع من السندات تدفع فائدة أكثر من سندات الخزانة الأميركية، وتحتفظ بها شركات التأمين وصناديق التقاعد والمستثمرون الأفراد.
وتم شراء معظم هذه المباني قبل عقد من الزمن عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أسعار الرهن العقاري للمباني التجارية، في حين تراجع الطلب على هذه المباني بسبب الجائحة واستمرار نمط العمل عن بعد حتى مع عودة الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذي زاد من الخسائر التي تكبدها المستثمرون وعلى الرغم من أن هذه الخسائر مازالت أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري عام 2008 فإن القروض المتعثرة يمكن أن تؤدي إلى إفلاس بعض شركات التطوير العقاري مثل ما حصل مع شركة Evergrande الصينية.
واضطرت شركة سيجنا النمساوية المالكة لمبنى كرايسلر في نيويورك مؤخرا الى الخضوع لعمليات بيع قسرية وباعت نصف مبنى كرايسلر من أجل الحصول على تمويل بشكل عاجل.
أحد المباني المعروفة والمدرجة في القائمة أيضا برج سيرز في شيكاغو، الذي يعود لعام 1974، المعروف الآن باسم the Willis Tower، هناك ديون بقيمة 1.3 مليار دولار مضمونة مقابل المبنى وتستحق في شهر مارس المقبل.
ويعادل دخل المبنى السنوي 7% من الديون، ما يثير قلق المستثمرين إذ تتوقع وكالة «موديز» أنه في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أصحاب المباني التي تولد عوائد تقل عن 9% سنويا من ديونها سيواجهون صعوبة في إعادة التمويل هذا العام.
ولكن الخبراء يؤكدون أن التراجع في سوق المكاتب ليس مدفوعا بالأساسيات، بل له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة بشكل رئيسي.

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