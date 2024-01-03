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مليار دولار تدفقات أجنبية استقبلتها البورصة في عام 2023

1/3/2024 11:09:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
في إطار سعى منظومة بورصة الكويت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تنمية سوق المال وتنويع وتطوير أدواته الاستثمارية، فقد نجحت البورصة في استقطاب سيولة أجنبية خلال العام 2023 قاربت حاجز المليار دولار، وذلك في إطار المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية التي تندرج بها اسهم كويتية وهي مؤشر فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز وإم إس سي آي، حيث تتم هذه المراجعات عبر الصناديق الاستثمارية النشطة والخاملة بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية حسب أداء هذه الأسهم.
وساهمت تلك التدفقات الأجنبية في تحسين سيولة البورصة وزيادة جاذبية سوق رأس المال وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين وتشجيع مشاركة المستثمرين، ولتؤكد البورصة استمرارها في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية، علما انه يتم ضخ السيولة الأجنبية من قبل المؤشرات العالمية خلال جلسات التنفيذ المعلن عنها في مطلع كل عام، وذلك بإتمام عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية خلال مزاد الإغلاق.
وأظهر رصد لـ «الأنباء» لحجم السيولة الأجنبية المتدفقة إلى البورصة العام الماضي أن مراجعات مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمن المؤشر، ضخت نحو 165 مليون دينار (ما يعادل 561 مليون دولار) من خلال 4 مراجعات تمت على مدار العام، بواقع 30 مليون دينار في فبراير الماضي، و55 مليون دينار في نهاية مايو الماضي، و30 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي، ونحو 50 مليون دينار في نهاية نوفمبر.
في المقابل ضخت مراجعات مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمنه قرابة 127 مليون دينار (ما يعادل 432 مليون دولار) أيضا من خلال 4 مراجعات على مدار العام، وذلك بواقع 51 مليون دينار في مارس الماضي، و25 مليون دينار في يونيو الماضي، و30 مليون دينار في سبتمبر الماضي، ونحو 21 مليون دينار خلال ديسمبر.
وبالنسبة لمراجعة ستاندرد آند بورز داو جونز فإنها كانت متواضعة خلال العام الماضي ولم تدخل على الأسهم الكويتية بشكل كبير.
وتعكس ترقية بورصة الكويت لمصاف المؤشرات العالمية زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الكويتي، كما يعكس نجاح خطط التطوير، التي شملت العديد من الإصلاحات واستحداث العديد من المستجدات التي عززت إقبال المستثمرين الأجانب على بورصة الكويت.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأجنبية هي فوتسي راسل حيث أكملت بورصة الكويت في 20 ديسمبر 2018 المرحلة الثانية من مراحل الأسواق الناشئة عبر إدراجها ضمن مؤشر فوتسي راسل بعد إتمام المرحلة الأولى في سبتمبر من نفس العام، وفي 5 ديسمبر 2018، أعلنت ستاندرد آند بورز داو جونز أنها ستقوم في 23 سبتمبر 2019 بإدراج الشركات الكويتية المؤهلة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، وأخيرا في 25 يونيو 2019، أعلنت شركة إم إس سي آي المراجعة السنوية لعام 2019 عن ترقية بورصة الكويت إلى «سوق ناشئ».
وخلال العام الحالي 2024 يتوقع أن يقوم المستثمرون النشطون في الأشهر المقبلة بالدخول إلى الأسهم الكويتية وخاصة الأسهم المدرجة في السوق الأول، وهو الأمر الذي سيعطي بورصة الكويت دفعة إضافية في الأداء خلال النصف الأول، بسبب ضغط الشراء الذي يأتي مدعوما بتنفيذ المراجعات الدورية، فضلا عن أن التدفقات الأجنبية تنعكس إيجابيا على السوق بشكل عام، من حيث عمليات الشراء المكثفة على أسهم البنوك والشركات الثقيلة.

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