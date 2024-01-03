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85 % من مشروعات الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط موجهة لإنتاج الهيدروجين

1/3/2024 11:09:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مشاريع الهيدروجين الأخضر ستشكل مصدرا للوقود المرن بشكل خاص خلال 2024، حيث يعتبر حلا جزئيا في المسيرة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى صافي صفر، بالإضافة إلى استخدامات نهائية عديدة وطرق نقل مختلفة. وقالت إن 75 مشروعا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة المتجددة، 85% منها موجهة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأضافت المجلة أن أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نشاط مشروعات الهيدروجين هو الانخفاض السريع في تكاليف الطاقة المتجددة، فقد تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 0.049 دولار للكيلوواط في الساعة، ويقدم المطورون في المنطقة تكلفة موحدة للكهرباء لأصحاب المشاريع في المنطقة هي أرخص بـ 3 مرات من المتوسط العالمي. ومع تحسن التكنولوجيا، من المتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة الهيدروجين الأخضر إلى نحو 2 دولار للكيلو في عام 2030، مقارنة مع 5 دولارات في الوقت الحاضر. وعلى صعيد الطلب، اشارت المجلة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الهيدروجين وزيادة استخدامه بشكل كبير، وذلك بفضل عوامل مثل أهداف صافي الصفر، وتنوع العرض وأمنه، وارتفاع أسعار الغاز.
وعن المشاريع قيد التنفيذ، كشفت المجلة عن مساعي دول الخليج ومصر للاستفادة من الطاقة المتجددة الرخيصة، سعيا من هذه الدول إلى تعزيز مكانتها كمصدرة عالمية للطاقة، في حين تهدف دول أخرى مثل المغرب والأردن إلى تصدير الطاقة النظيفة وتقليل الواردات.

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