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5 مليارات دولار قيمة مشروعات خطوط نقل الكهرباء بالكويت

1/3/2024 11:09:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشفت مجلة ميد أن الكويت لديها مشروعات لخطوط نقل الكهرباء تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار، منها مشروعات في مرحلة التنفيذ بقيمة ملياري دولار بالإضافة إلى مشروعات بقيمة 2.97 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق وتقديم العروض للعقود الرئيسية لهذه المشروعات.
وقالت المجلة إن دول الخليج لديها مشروعات بقيمة 25 مليار دولار في مشاريع نقل الطاقة في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وأشارت المجلة إلى أن شركة لارسن اند توبرو الهندية المتخصصة في مثل هذه المشروعات قد فازت من الكويت بعقد لإنشاء خطوط نقل هوائية تبلغ طاقتها 400 كيلو فولت بالإضافة إلى أعمال توصيلات الكابلات المرتبطة بها تحت الأرض بقدرة 400 كيلو فولت.
وقالت الشركة في 28 ديسمبر الماضي إن هذا الجانب من قطاع الكهرباء المتمثل في خطوط النقل والذي يزيد طوله على 100 كيلومتر سيساعد في تفريغ وتوليد الطاقة في الكويت.
ونقلت عن البيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية أن مشاريع نقل الطاقة تقدر بقيمتها بقيمة 21 مليار دولار قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتهيمن المملكة العربية السعودية على ما يقرب من 57% من الإجمالي. وفضلا عن ذلك، هناك مشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة تزيد على 25 مليار دولار وأيضا تستحوذ السعودية على اكثر من 52% منها.

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