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صندوق النقد الكويت أقل دولة خليجية بأسعار الوقود والثانية عربيا

1/3/2024 11:09:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
نشر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية، تناولت التغيرات في معدلات التضخم بدول الخليج خلال الفترة بين 2019 و2022 وتحليل أسباب ارتفاعها خلال العامين الأخيرين والتي لخصتها بالاعتماد الكبير على الواردات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط خلال تلك الفترة.
لكن الورقة أكدت أن بعض البلدان الخليجية كانت الارتفاعات فيها اقل من المتوسطات العالمية في بعض القطاعات في ظل الدعم الحكومي، وتناولت الورقة بالتحليل 3 قطاعات ومدى تأثير موجة التضخم التي ضربت العالم عليها في دول الخليج وهي المواد الغذائية وخدمات السكن والوقود. وأكد التقرير ان ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج يرجع بشكل رئيسي إلى اعتمادها الكبير على الواردات في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من زيادة في أسعار أغلب السلع في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا التي أثرت على سلاسل التوريد ما جعل اعتماد اقتصادات دول الخليج على الواردات يعادل ضعف المعدل في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الكويت كانت أقل دولة خليجية وثاني أقل دولة عربية من حيث أسعار الوقود بقياس التغير في الأسعار خلال الفترة بين 2019 و2022 نسبة إلى متوسط التغيرات في الأسعار العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الجزائر عربيا بانخفاض عن المستويات العالمية بنسبة طفيفة تعادل نحو 1%، وجاءت معدلات تغير أسعار الوقود في كافة الدول العربية التي رصدها التقرير أقل من المتوسط العالمي باستثناء الإمارات. وبلغت واردات الكويت السنوية 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، واحتلت بتلك النسبة المرتبة الثالثة بين دول الخليج، حيث تصدرت الإمارات القائمة بنسبة 80% تليها البحرين بنسبة واردات إلى حجم الاقتصاد تصل إلى 68%. وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، وكانت اقل الدول من حيث نسبة قيمة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي هما قطر والسعودية بنسب 38% و29% على التوالي. لكن على صعيد مؤشر نسبة الواردات إلى حجم التبادل التجاري (قيمة الواردات + قيمة الصادرات) جاءت الكويت في المقدمة بنسبة تمثل الحد الأقصى للدول الخليجية الذي تراوح بين 41% - 46%، وكانت قطر أقل الدول الخليجية في ذلك المعدل. وقد تباينت مساهمة ارتفاعات أسعار خدمات السكن والمواد الغذائية في الزيادة التي شهدتها معدلات التضخم بالعام الماضي في الخليج، حيث تصدرت مساهمة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية في الكويت بين كافة دول التعاون، والتي شهدت تصاعدا متواصلا خلال الفترة بين 2020 و2022، فيما حلت مساهمة ارتفاعات أسعار الغذاء بالتضخم في عُمان بالمرتبة الثانية بعد الكويت.
واحتلت الكويت المرتبة الثانية على صعيد مساهمة خدمات السكن في ارتفاعات الأسعار بشكل عام ومعدلات التضخم، بعد قطر التي احتلت الصدارة، وتراجعت مساهمة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية في باقي دول الخليج مقارنة بالكويت والتي انخفضت في السعودية تدريجيا من عام 2020 وصولا إلى العام الماضي، بينما كانت محايدة في 2021 في الإمارات.

MENAFN03012024000130011022ID1107682840

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