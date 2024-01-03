التجاري يرسخ مكانته في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

أماني الورع: البنك حقق تقدماً ملموساً في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ونجح في إيصال رسالته إلى كل شرائح المجتمع



يحرص البنك التجاري الكويتي دائما على اتخاذ مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع مجالات الأعمال بما ينسجم مع خطة الدولة وتعليمات الجهات الرقابية المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، يرى البنك أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من جهوده نحو تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، وعلى هذا، أخذ البنك التجاري الكويتي زمام المبادرة من ستينيات القرن الماضي بدمج البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك وباتت أنشطة المسؤولية الاجتماعية وبرامج الاستدامة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبنك على مر السنين.

وفي معرض حديثها عن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2023، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: واصلنا في البنك التجاري الكويتي تحقيق تقدم ملموس في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بل ونجح البنك خلال العام بايصال رسالته الى جميع شرائح المجتمع بطرحه العديد من مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية والمشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري.

وفي هذا الصدد، قامت الورع بتسليط الضوء على أهم برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للبنك خلال عام 2023 على النحو التالي:

جائزتان مرموقتان على مستوى الخليج

حصل البنك التجاري الكويتي على جائزتي «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» و«المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة»، لجهوده في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية وذلك بمنحه شهادة تقدير بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع عشر للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي المنعقد في سلطنة عمان، مع العلم أن مثل هذه الجوائز التي حصل عليها «التجاري» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لمعايير انتقائية صارمة ومشددة على مستوى لجان متخصصة.

هذا، ونلقي الضوء على هاتين الجائزتين كما يلي:

جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» عن «ضاعف أجرك مع التجاري»

واصل البنك، في إطار تأكيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجهود الاستدامة، حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري والتي أطلقها البنك منذ ما يزيد على 3 سنوات، حيث يحرص التجاري على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي شامل موجه للفئات الأكثر احتياجا.

وقد تم اختيار الحملة لجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي لعام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهذه الجائزة تأتي تتويجا لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وترسيخا لنجاح حملات البنك وبرامجه المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

«المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة»

يؤمن البنك التجاري الكويتي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة، ولهذا واصل البنك جهوده لجذب واستقطاب الكوادر الكويتية المؤهلة للعمل لديه والاستثمار في الشباب الكويتي حديثي التخرج ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي، وسعيا لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية رائدة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح الباحث عن فرص عمل في القطاع المصرفي مع تقديم فرص التعلم والتدريب المستمر.

وتتويجا لجهود البنك في هذا المجال، حصد البنك جائزة «المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة». هذا، ويحرص البنك على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تقيمها الجامعات والمعاهد والمؤسسات المختصة.

ذوو الهمم في بؤرة الاهتمام والرعاية

انطلاقا من حرص البنك على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والنشاطات التي تخدم جميع فئات المجتمع، وخصوصا ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، قام البنك التجاري باستضافة مدرسة تأهيلية للاحتفال بالأعياد الوطنية في مبنى البنك الرئيسي.

كما نظم البنك احتفالية خاصة لنزلاء دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة العيد الوطني وعيد التحرير. وقد جاءت هذه الفعالية استكمالا لدوره المميز في دعم مختلف أنشطة ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.

دعم برامج التوعية بسرطاني الثدي والبروستاتا

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر وسرطان البروستاتا في نوفمبر من كل عام، جاءت مشاركة البنك في هذه الحملات التوعوية ضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان، وحفاظا على الصحة العامة ونشر التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

وفي سياق متصل، قام البنك بتقديم بعض الخصومات بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد، على الفحوصات المرتبطة بهذه الأمراض وحث الموظفين على إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية منها، حيث استضاف فريق عمل مستشفى المواساة لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة.

الاحتفال بالأعياد الوطنية

يحرص التجاري دوما على مشاركة جميع شرائح المجتمع فرحة الاحتفال بالأعياد الوطنية، وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتزيين مبنى البنك الرئيسي بإضاءات تبرز جمال المبنى احتفالا بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

وقام البنك بتوزيع هدايا على القادمين من السفر في مطار الكويت الدولي للاحتفال بالأعياد الوطنية.

كما نظم البنك فعالية الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير مع موظفيه، بالإضافة الى استقبال طلاب وطالبات مؤسسة الإخلاص التأهيلية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في مقر البنك الرئيسي، بهدف مشاركة أسرة البنك الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لكويتنا الحبيبة.

أيضا قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك تنظيم زيارة لدار المسنين لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة الأعياد الوطنية.

وفي إطار آخر، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بمشاركة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد الوطنية، وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية وأعلام الكويت عليهم احتفالا بهذه المناسبة وذلك في إطار فعاليات حملة «هون عليهم».

رزنامة البنك

حرص البنك على إصدار رزنامته السنوية للعام 2023 التي جاءت حاملة لجانب من اللهجة الكويتية وبعض العبارات المستخدمة في الماضي مع شروح لها باللغة المعاصرة، حيث تمثل اللغات واللهجات بصفة عامة عنوان وثقافة الشعوب، ويأتي ذلك ضمن جهود التجاري للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي.

تقديم الدعم والرعاية لمحافظات الكويت ومؤسسات المجتمع المدني

في سياق التعاون بين البنك التجاري ومحافظات الكويت، وكذلك الدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، استمر قطاع التواصل المؤسسي في تعزيز دور البنك الاجتماعي بتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات المجتمعية المختلفة التي تنظمها محافظات الكويت الست لقاطنيها، حيث واصل القطاع تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للفعاليات الرياضية والاجتماعية والتربوية والتوعوية والبيئية التي تنظمها محافظات الكويت من أجل خدمة كل أطياف المجتمع.

كما تفاعل البنك ايجابيا مع الأحداث التي حدثت خارج محيط الكويت وقام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم دعم مالي سخي لدعم ضحايا الزلزالين اللذين وقعا في تركيا وسورية، وقدم دعما بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب.

تطوير المواهب والقدرات الإبداعية

في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بشريحة الأطفال وتهدف إلى تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، أطلق البنك التجاري الكويتي مسابقة «رحلة في الكويت» الروبوتية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مقر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للأطفال، والتي ساهمت في نشر ثقافة الإبداع والمعرفة عند النشء والشباب من خلال التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتنمية الاهتمام بالبرمجة والتطوير بمجالات التقنية وعلم الروبوت وتشجيع الشباب على البحث العلمي وتنمية التفكير الابداعي لديهم.

تواصل مستمر

قام البنك من خلال قطاع التواصل المؤسسي بتفعيل كل وسائل التواصل مع عملائه والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام - فيسبوك - تويتر X- سناب شات - لينكد إن - يوتيوب) وذلك ببث العديد من الرسائل التوعوية الصحية وسبل الوقاية من الأمراض، إلى جانب الحملة الإعلانية «يا زين تراثنا»، بالإضافة إلى المسابقات التي ينظمها البنك لمتابعي منصات وحسابات التواصل الاجتماعي للبنك.

الاستدامة والمحافظة على البيئة

في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي والهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة وتوسيع عملية التخضير لتحفيز أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة ونشر الوعي والمسؤولية البيئية، نظم البنك التجاري زيارات إلى مركز الكويت للتوحد، وعدة مدارس بالتعاون مع فريق Real Sciences وذلك من خلال عرض يقدمه الفريق لتثقيف الأطفال وتعليمهم جوانب متعددة للمحافظة على البيئة.

هذا، ويؤكد البنك على ضرورة الاهتمام بالمحافظة على البيئة في مجال العمل من خلال توعية الموظفين وكافة أطياف المجتمع بطرق المحافظة على البيئة، حيث باشر باتخاذ مبادرات عديدة لإعادة تدوير المخلفات والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مقار البنك وفروعه.

والبنك دائما يتطلع ويؤكد رؤيته نحو التحول الأخضر Go Green ورعاية ودعم المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

كما يحرص البنك على توعية الموظفين بأهمية المحافظة على البيئة والاهتمام بالصحة ونشر الروح الإيجابية من خلال رسائل توعوية عبر برنامج PULSE.

ويعمل قطاع الخدمات العامة على تقديم خدمات هندسية عالية الجودة من حيث الإنشاءات وإدارة المواقع والتخطيط وتصميم الفروع الجديدة وتجديد وتحديث الفروع القائمة وعمليات التشغيل بما تتضمن من تخطيط للمشاريع وإدارة التكلفة والجودة وتقييم المخاطر على الممتلكات مع مراعاة المحافظة على البيئة في كل أعمالها، حيث يقوم القطاع بطرح تصميم جديد للخدمة الذاتية والمكاتب المميزة للحفاظ على البيئة وتركيب نظام جديد لمتابعة الخدمة.

ومن ذلك أن هذا النظام يمكن البنك من متابعة ومراقبة الخدمات المهمة لمركز البيانات وموقع التعامل مع الكوارث والأجهزة البديلة لإمدادات الطاقة والمولدات ونظام الإنذار من الحرائق واستخدام أنظمة إضاءة ذات كفاءة لتوفير الطاقة.

يقوم البنك بمتابعة الزوار من خلال نظام رقمي باستخدام ماسح ضوئي لحفظ مستندات إثبات هوية الزوار بدلا من الأوراق حيث يتم تخزين البيانات على الوسائط الإلكترونية لتوفير الأوراق والمحافظة على البيئة.

كما يتم كذلك إدارة حضور وانصراف العاملين بنظام البصمة سواء باليد أو بصمة الوجه استعاضة عن الطرق التقليدية، وكذلك يعمل البنك في مراسلاته البريدية بنظام رمز الاستجابة السريع بصورة رقمية حديثة لتوفير الوقت والجهد والأوراق.

حملة «يا زين تراثنا»

أطلق البنك حملة «يا زين تراثنا» في نسختها الثانية عشرة في قرية يوم البحار، حيث دأب على تنظيمها حرصا منه على إحياء الموروث الشعبي القديم، وإدراكا من البنك أن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان ولتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة، والمهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد في الماضي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاعتزاز بالتراث الكويتي الأصيل.

وقد كان افتتاح الحملة مميزا بمشاركة فرقة الفن الأصيل التي قدمت أغاني وأهازيج تراثية تفاعل معها الجمهور، إضافة إلى العروض الحية للحرف والمهن الكويتية القديمة التي تميز بها الرعيل الأول من أهل الكويت والتي عكست نموذجا للتراث الكويتي القديم، ومنها الطراقة والمشبنج والقلاف والخواصة والبناء، فضلا عن القصص التثقيفية الأخرى التي تهدف إلى زيادة وعي الأطفال والصغار بالقيم والأخلاق الحميدة التي يتعين أن يتحلى بها الجيل الجديد.

بالإضافة الى تنظيم بطولة لأحد الألعاب الشعبية وهي «الدامة»، لتعريف جيل اليوم بالتراث الكويتي القديم، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ساهمت في إثراء معارف الرعيل الأول من أهل الكويت.

تثقيف العملاء في إطار «لنكن على دراية»

يواصل البنك التجاري دعم حملة «لنكن على دراية» من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تسهم في توعية المجتمع بجميع القضايا التي تهم القطاع المصرفي، ويركز على نشر مواد إعلامية عن مكافحة عمليات الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييش القروض وغيرها من الجرائم المالية والتحذير من مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية وما قد تلحقه من خسائر فادحة بأموال واستثمارات العملاء وحثهم على الاستثمار في الأصول الآمنة من منتجات وخدمات استثمارية منظمة لدى مؤسسات قائمة بالفعل وخاضعة لرقابة جهات تنظيمه.

حيث اهتم البنك بتثقيف العملاء من خلال محاضرات توعوية في الجامعات تحذر الطلبة من الاحتيال المالي، وإجراء الحوارات الصحافية والإعلامية، وإرسال بريد الكتروني لموظفين البنك ونشر منشورات التوعية بالجوانب المصرفية والمالية على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك.حملة «هون عليهم»واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 10 سنوات، وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمر البنك في ترتيب الزيارات في المناسبات المختلفة لفئة عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا والمستلزمات والملابس عليهم تقديرا لجهودهم في المحافظة على البيئة الكويتية صحية ونظيفة.وتأتي حملة «سحوركم علينا» المبتكرة استكمالا لحملة «هون عليهم»، والموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة بمختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الفضيل، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، حيث قام البنك بتوزيع وجبات الإفطار والسحور على عمال البناء والتنظيف المتواجدين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان المبارك، ومشاركتهم الأعياد مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى والأعياد الوطنية.