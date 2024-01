يوسف الرويح بيتك حقق نتائج مجتمعية استثنائية في 2023

البنك يواصل جهوده بحملة «Keep it green» لدعم المبادرات البيئية والاستدامة

مشاركة 1000 متسابق في «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم.. وتكريم أوائل الثانوية

تنظيم سباق الحواجز «KFH Obstacle Challenge» الأضخم والأول في الكويت دعم مبادرات التقدم التكنولوجي والإبداع والابتكار والرقمنة بالتعاون مع «CODED»

قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف الرويح، إن «بيتك» حقق نتائج مجتمعية استثنائية في عام 2023 توجت بحصوله على تصنيف «رائد سوق» في المسؤولية المجتمعية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية.ولفت الرويح، في تصريح صحافي، إلى أن «بيتك» يواصل تعزيز دوره كنموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص ليرسخ مكانته المرموقة في المجتمع كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.وأوضح أن مبادرات ومساهمات «بيتك» المجتمعية خلال سنة 2023 كانت هادفة وشاملة ومتماشية مع المجتمع والتوجهات العالمية، حيث واصل تميزه في الخدمة المجتمعية، ونجح في تنفيذ أنشطة وفعاليات ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي على المجتمع بكل شرائحه، لتشمل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب والطلبة، ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية الصحية والرياضية، وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية، وحماية البيئة، ودعم مبادرات الاستدامة، ونشر التوعية وتعزيز الثقافة المالية، وغيرها.الاستدامة و«Keep it green»وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green وهي مظلة للمبادرات المبادرات البيئية والتي تعنى بالاستدامة والتوعية بالمحافظة على البيئة وأهمية الاستدامة، مشيرا إلى أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـ ESG وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.وأضاف أن «بيتك» مستمر في جهوده بدمج عناصر الاستدامة في مختلف مبادراته المجتمعية وأعماله التشغيلية، مؤكدا أن الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».وقال إن مبادرة Keep it Green ساهمت في دعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، مشيرا الى توقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، واتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة.واشاد بالمشاركة في هاكثون التغير المناخي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) على مدار 3 أيام، لدعم الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة.وذكر ان «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وأطلق كذلك أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS).وبين أن «بيتك» أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان Printer management solution PMS (حلول إدارة الطباعة) والمعنية بالاستدامة والمحافظة على البيئة، لافتا إلى أن «بيتك» يهدف من خلال المبادرة إلى مراعاة المعايير العالمية في الطباعة المستدامة، وتبني الحلول الرقمية، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بترشيد استخدام الورق والحبر في جل تعاملاته الداخلية بين الموظفين، والخارجية مع العملاء.وأضاف الرويح ان «بيتك» واصل دعمه للمبادرات المجتمعية المختلفة داخل الكويت وخارجها، منوها مشيدا ببناء مسجد في إحدى مدن جمهورية قيرغيزستان، وهو إهداء من موظفي «بيتك» تجسيدا لقيمة العطاء والدور الإنساني.مبادرات استراتيجيةوأكد مواصلة دعم المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية، منوها بمبادرة الدعم الذي تم الإعلان عنه لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حادثة حريق سوق المباركية، حيث تم توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع تطوير سوق المباركية.وقال الرويح: «لضمان استدامة مساهماتنا الاجتماعية وخلق قيمة مضافة حقيقية وطويلة المدى، أطلق «بيتك» العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية والصحية، والتعليمية والثقافية والرياضية، منها:«ونتر وندرلاند»وذكر الرويح أن مبادرة بيتك بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية الكويتية ودعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت للسنة الثانية على التوالي ما هي إلا جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يحرص بيتك دائما على تنفيذها بالشكل الأمثل، منوها بالنجاح الكبير لمشاركة بيتك في الموسم الأول للمشروع.ويتواجد بيتك عبر KFH Zone في ونتر وندرلاند، حيث ينظم فعاليات ومسابقات وأنشطة متنوعة ويقدم الهدايا والمفاجآت للعملاء والجمهور، موضحا أن بيتك يعتبر من أكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند، ضمن إطار استراتيجيته في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وتنشيط بيئة الأعمال.الرياضة والشبابضمن جهوده في التشجيع على الرياضة وضمن حملة صحة أفضل لحياة أفضل، أوضح الرويح أن بيتك نظم العديد من الأنشطة الرياضية والصحية وأبرزها تنظيم الحدث الرياضي الأول من نوعه والأضخم في الكويت، وهو سباق الحواجز KFH Obstacle Challenge بنسخته الثانية ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب. وشارك في السباق نحو 900 متسابق من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول عربية وأجنبية مختلفة.كما نظم أكبر مسابقة لتحدي المشي للجمهور طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق (V-Thru).«تواصل بالخير في شهر الخير»وأضاف الرويح أن بيتك أطلق حملة «تواصل بالخير في شهر الخير» التي ركزت على المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة الى حملة «إفطار الصائم»، وأنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك نفذ فيديوهات عن التوعية المرورية وغير ذلك.وأوضح أن «بيتك» نظم النسخة العاشرة من مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم، بمشاركة نحو 1000 متسابق، وجرى تتويج 42 فائزا من فئتي الذكور والإناث.تكريم أوائل الثانويةوأشار إلى أن «بيتك» نظم حفلا تكريميا خاصا لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في أقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة وعددهم نحو 120 طالبا وطالبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية.جمعية السدووواصل «بيتك» الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ 2019 مع جمعية السدو الكويتية «بيت السدو»، وذلك ضمن جهود «بيتك» في رعاية ودعم برامج وأنشطة متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية وتعزز استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.أكاديمية «CODED»ولفت الرويح إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية (CODED) ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في خلق جيل من الشباب متقدم تكنولوجيا، وكذلك ضمن إطار الحرص على دعم مبادرات التقدم التكنولوجي والإبداع والابتكار تماشيا مع استراتيجية «بيتك» في الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي.شريك استراتيجي لـ «هاكثون الكويت»وأوضح أن «بيتك» كان الشريك الاستراتيجي لـ«هاكثون الكويت»، وهي أكبر مسابقة للأمن السيبراني. وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة من المواهب الشبابية الكويتية حيث شارك فيها 286 متسابقا، توزعوا على 72 فريقا من المتخصصين بالأمن السيبراني. وجرت المسابقة على مدار 12 ساعة، وتم تتويج 13 فائزا ضمن 3 فرق.تعاون مع الجامعاتواشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع عدة جامعات حكومية وخاصة تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنظيم ورش عمل وأنشطة وبرامج تعليمية واجتماعية مختلفة، كما تعزز دور «بيتك» الرائد في أداء رسالته بدعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية للمساهمة في ارتقاء العملية التعليمية ودعم البحث العلمي.كما دعم «بيتك» الخريجين في معرض «صناع المستقبل» تعزيزا لإستراتيجية «بيتك» الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، والنهوض بالتعليم والشباب.وواصل «بيتك» دعم مشاريع تخرج الطلبة في معرض التصميم الهندسي من خلال دعم أكثر من 50 مشروعا خلال المعرض، وأكثر من 100 مشروع للطلبة الخريجين خلال العام الدراسي.مؤتمر المعهد الوطني للقادةوقال الرويح إن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، ساهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وأكدت اهتمام «بيتك» بتمكين الشباب ودعم الفعاليات التي تعزز قدرات الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث ساهم المؤتمر في تعزيز مهارات الشباب ومعرفتهم بموضوعات مختلفة ضمن إطار الاستدامة ودعم الجانب التعليمي للمجتمع وتمكين الشباب والمرأة.وأضاف ان «بيتك» وقع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تأكيد على ضرورة تمكين النساء في تطور الاقتصاد والمجتمع الكويتي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة.ونوه الرويح بإطلاق البرنامج التدريبي الثالث لطلبة «رعاية المعوقين» لتدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارات مختلفة في «بيتك» لإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين أو العملاء.«رائد سوق» بالمسؤولية المجتمعيةواختتم الرويح بالقول إن فوز «بيتك» بتصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» لعام 2023 على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا، حيث يؤكد التصنيف أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية، الأمر الذي جعل «بيتك» مثالا يحتذى ونموذجا ومرجعا على مستوى السوق.المشاركة بفعاليات قمة «COP28»قال الرويح إن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ COP28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تؤكد دوره البارز في التنمية المستدامة، منوها بالمشاركة في عدة فعاليات على هامش قمة COP28، بما في ذلك التواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص، وتنظيم سلسلة «COP-Talk» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.كما قدم «بيتك» عرضا تقديميا في جناح الكويت في COP28 يبرز فيه دوره الكبير في مجال الاستدامة.تميز في دعم «لنكن على دراية»لفت الرويح إلى أن «بيتك» يعد من أكثر البنوك تميزا في دعم ومساندة حملة «لنكن على دراية» التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف التوعية المصرفية وحماية عملاء البنوك.وبين أن «بيتك» عزز التواصل مع العملاء عبر قنواته الإلكترونية وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تنظيم أنشطة أسهمت في تقديم محتوى يناسب كل شرائح العملاء، ونشر مواد وموضوعات ذات صلة بالثقافة المالية والمصرفية والتوعية ضد الاحتيال على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور.حملات توعويةذكر الرويح أن «بيتك» يواكب الأيام والمناسبات العالمية عبر تنظيم حملات توعوية خاصة، منوها بإطلاق الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي بعنوان «أنت أقوى منه»، بهدف توعية السيدات بسبل الوقاية من سرطان الثدي.وأضاف أن الحملة استمرت طوال شهر أكتوبر تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، كما اطلق «بيتك» حملة شهر «موفمبر» للتوعية بصحة الرجل والتشجيع على اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة فيما يخص السكري والبروستاتا، وكذلك أطلق حملة اللغة العربية وغيرها العديد من الحملات المجتمعية والتوعوية.