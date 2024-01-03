يوسف الرويح بيتك حقق نتائج مجتمعية استثنائية في 2023



البنك يواصل جهوده بحملة «Keep it green» لدعم المبادرات البيئية والاستدامة

مشاركة 1000 متسابق في «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم.. وتكريم أوائل الثانوية

تنظيم سباق الحواجز «KFH Obstacle Challenge» الأضخم والأول في الكويت دعم مبادرات التقدم التكنولوجي والإبداع والابتكار والرقمنة بالتعاون مع «CODED»

قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف الرويح، إن «بيتك» حقق نتائج مجتمعية استثنائية في عام 2023 توجت بحصوله على تصنيف «رائد سوق» في المسؤولية المجتمعية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية.ولفت الرويح، في تصريح صحافي، إلى أن «بيتك» يواصل تعزيز دوره كنموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص ليرسخ مكانته المرموقة في المجتمع كأكبر بنك في الكويت والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.وأوضح أن مبادرات ومساهمات «بيتك» المجتمعية خلال سنة 2023 كانت هادفة وشاملة ومتماشية مع المجتمع والتوجهات العالمية، حيث واصل تميزه في الخدمة المجتمعية، ونجح في تنفيذ أنشطة وفعاليات ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي على المجتمع بكل شرائحه، لتشمل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة، ودعم الشباب والطلبة، ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية الصحية والرياضية، وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية، وحماية البيئة، ودعم مبادرات الاستدامة، ونشر التوعية وتعزيز الثقافة المالية، وغيرها.الاستدامة و«Keep it green»وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green وهي مظلة للمبادرات المبادرات البيئية والتي تعنى بالاستدامة والتوعية بالمحافظة على البيئة وأهمية الاستدامة، مشيرا إلى أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـ ESG وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.وأضاف أن «بيتك» مستمر في جهوده بدمج عناصر الاستدامة في مختلف مبادراته المجتمعية وأعماله التشغيلية، مؤكدا أن الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».وقال إن مبادرة Keep it Green ساهمت في دعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، مشيرا الى توقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، واتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة.واشاد بالمشاركة في هاكثون التغير المناخي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) على مدار 3 أيام، لدعم الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة.وذكر ان «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وأطلق كذلك أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS).وبين أن «بيتك» أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان Printer management solution PMS (حلول إدارة الطباعة) والمعنية بالاستدامة والمحافظة على البيئة، لافتا إلى أن «بيتك» يهدف من خلال المبادرة إلى مراعاة المعايير العالمية في الطباعة المستدامة، وتبني الحلول الرقمية، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة بترشيد استخدام الورق والحبر في جل تعاملاته الداخلية بين الموظفين، والخارجية مع العملاء.وأضاف الرويح ان «بيتك» واصل دعمه للمبادرات المجتمعية المختلفة داخل الكويت وخارجها، منوها مشيدا ببناء مسجد في إحدى مدن جمهورية قيرغيزستان، وهو إهداء من موظفي «بيتك» تجسيدا لقيمة العطاء والدور الإنساني.مبادرات استراتيجيةوأكد مواصلة دعم المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية، منوها بمبادرة الدعم الذي تم الإعلان عنه لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حادثة حريق سوق المباركية، حيث تم توقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع تطوير سوق المباركية.وقال الرويح: «لضمان استدامة مساهماتنا الاجتماعية وخلق قيمة مضافة حقيقية وطويلة المدى، أطلق «بيتك» العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية والصحية، والتعليمية والثقافية والرياضية، منها:«ونتر وندرلاند»وذكر الرويح أن مبادرة بيتك بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية الكويتية ودعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت للسنة الثانية على التوالي ما هي إلا جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يحرص بيتك دائما على تنفيذها بالشكل الأمثل، منوها بالنجاح الكبير لمشاركة بيتك في الموسم الأول للمشروع.ويتواجد بيتك عبر KFH Zone في ونتر وندرلاند، حيث ينظم فعاليات ومسابقات وأنشطة متنوعة ويقدم الهدايا والمفاجآت للعملاء والجمهور، موضحا أن بيتك يعتبر من أكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند، ضمن إطار استراتيجيته في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وتنشيط بيئة الأعمال.الرياضة والشبابضمن جهوده في التشجيع على الرياضة وضمن حملة صحة أفضل لحياة أفضل، أوضح الرويح أن بيتك نظم العديد من الأنشطة الرياضية والصحية وأبرزها تنظيم الحدث الرياضي الأول من نوعه والأضخم في الكويت، وهو سباق الحواجز KFH Obstacle Challenge بنسخته الثانية ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب. وشارك في السباق نحو 900 متسابق من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول عربية وأجنبية مختلفة.كما نظم أكبر مسابقة لتحدي المشي للجمهور طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق (V-Thru).«تواصل بالخير في شهر الخير»وأضاف الرويح أن بيتك أطلق حملة «تواصل بالخير في شهر الخير» التي ركزت على المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة الى حملة «إفطار الصائم»، وأنشطة رياضية وشبابية، ومسابقات قرآنية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك نفذ فيديوهات عن التوعية المرورية وغير ذلك.وأوضح أن «بيتك» نظم النسخة العاشرة من مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم، بمشاركة نحو 1000 متسابق، وجرى تتويج 42 فائزا من فئتي الذكور والإناث.تكريم أوائل الثانويةوأشار إلى أن «بيتك» نظم حفلا تكريميا خاصا لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في أقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة وعددهم نحو 120 طالبا وطالبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية.جمعية السدووواصل «بيتك» الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ 2019 مع جمعية السدو الكويتية «بيت السدو»، وذلك ضمن جهود «بيتك» في رعاية ودعم برامج وأنشطة متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية وتعزز استراتيجية البنك في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.أكاديمية «CODED»ولفت الرويح إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية (CODED) ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في خلق جيل من الشباب متقدم تكنولوجيا، وكذلك ضمن إطار الحرص على دعم مبادرات التقدم التكنولوجي والإبداع والابتكار تماشيا مع استراتيجية «بيتك» في الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي.شريك استراتيجي لـ «هاكثون الكويت»وأوضح أن «بيتك» كان الشريك الاستراتيجي لـ«هاكثون الكويت»، وهي أكبر مسابقة للأمن السيبراني. وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة من المواهب الشبابية الكويتية حيث شارك فيها 286 متسابقا، توزعوا على 72 فريقا من المتخصصين بالأمن السيبراني. وجرت المسابقة على مدار 12 ساعة، وتم تتويج 13 فائزا ضمن 3 فرق.تعاون مع الجامعاتواشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع عدة جامعات حكومية وخاصة تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التدريب والتعليم واستقطاب المواهب وتنظيم ورش عمل وأنشطة وبرامج تعليمية واجتماعية مختلفة، كما تعزز دور «بيتك» الرائد في أداء رسالته بدعم الأنشطة الطلابية والأكاديمية للمساهمة في ارتقاء العملية التعليمية ودعم البحث العلمي.كما دعم «بيتك» الخريجين في معرض «صناع المستقبل» تعزيزا لإستراتيجية «بيتك» الهادفة لدعم الطاقات الشبابية والطلابية، والنهوض بالتعليم والشباب.وواصل «بيتك» دعم مشاريع تخرج الطلبة في معرض التصميم الهندسي من خلال دعم أكثر من 50 مشروعا خلال المعرض، وأكثر من 100 مشروع للطلبة الخريجين خلال العام الدراسي.مؤتمر المعهد الوطني للقادةوقال الرويح إن مشاركة «بيتك» في مؤتمر «كسر الحواجز» بالشراكة الاستراتيجية مع المعهد الوطني للقادة، ساهمت في تعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وأكدت اهتمام «بيتك» بتمكين الشباب ودعم الفعاليات التي تعزز قدرات الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث ساهم المؤتمر في تعزيز مهارات الشباب ومعرفتهم بموضوعات مختلفة ضمن إطار الاستدامة ودعم الجانب التعليمي للمجتمع وتمكين الشباب والمرأة.وأضاف ان «بيتك» وقع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تأكيد على ضرورة تمكين النساء في تطور الاقتصاد والمجتمع الكويتي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة.ونوه الرويح بإطلاق البرنامج التدريبي الثالث لطلبة «رعاية المعوقين» لتدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إدارات مختلفة في «بيتك» لإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين أو العملاء.«رائد سوق» بالمسؤولية المجتمعيةواختتم الرويح بالقول إن فوز «بيتك» بتصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» لعام 2023 على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا، حيث يؤكد التصنيف أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية، الأمر الذي جعل «بيتك» مثالا يحتذى ونموذجا ومرجعا على مستوى السوق.المشاركة بفعاليات قمة «COP28»قال الرويح إن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ COP28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تؤكد دوره البارز في التنمية المستدامة، منوها بالمشاركة في عدة فعاليات على هامش قمة COP28، بما في ذلك التواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص، وتنظيم سلسلة «COP-Talk» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.كما قدم «بيتك» عرضا تقديميا في جناح الكويت في COP28 يبرز فيه دوره الكبير في مجال الاستدامة.تميز في دعم «لنكن على دراية»لفت الرويح إلى أن «بيتك» يعد من أكثر البنوك تميزا في دعم ومساندة حملة «لنكن على دراية» التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف التوعية المصرفية وحماية عملاء البنوك.وبين أن «بيتك» عزز التواصل مع العملاء عبر قنواته الإلكترونية وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تنظيم أنشطة أسهمت في تقديم محتوى يناسب كل شرائح العملاء، ونشر مواد وموضوعات ذات صلة بالثقافة المالية والمصرفية والتوعية ضد الاحتيال على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور.حملات توعويةذكر الرويح أن «بيتك» يواكب الأيام والمناسبات العالمية عبر تنظيم حملات توعوية خاصة، منوها بإطلاق الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي بعنوان «أنت أقوى منه»، بهدف توعية السيدات بسبل الوقاية من سرطان الثدي.وأضاف أن الحملة استمرت طوال شهر أكتوبر تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، كما اطلق «بيتك» حملة شهر «موفمبر» للتوعية بصحة الرجل والتشجيع على اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة فيما يخص السكري والبروستاتا، وكذلك أطلق حملة اللغة العربية وغيرها العديد من الحملات المجتمعية والتوعوية.