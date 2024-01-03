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نيسان البابطين تطلق عروض العام الجديد

1/3/2024 11:09:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول العام الجديد، تستقبل شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت عام 2024 بعروض استثنائية وحصرية فريدة من نوعها ولفترة محدودة على سيارات نيسان ألتيما وماكسيما وإكس تريل الغنية عن التعريف.
حيث يمكن لعشاق سيارات نيسان امتلاكها بدون دفعة أولى و0% أرباحا لمدة خمس سنوات بدفعات مرنة ولأول مرة على الإطلاق.
وقد تم التركيز في هذا العرض على أكثر طرازات السيارات طلبا مثل نيسان ألتيما الشهيرة والمعروفة بتصميمها الأنيق وتقنياتها المتطورة، فأصبحت أكثر جاذبية من أي وقت، لتوفر للعملاء تجربة روعة التصميم والأداء مع العرض المريح والمميز بأفضل قيمة.
ولأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة، توفر نيسان ماكسيما مزيجا مثاليا من الفخامة والأداء المذهل خاصة مع هذا العرض الرائع الذي يجعل منها خيارا لا يقاوم.
أما بالنسبة لعشاق المغامرات فيمكنهم الاستمتاع بمغامرات أكثر لأن نيسان إكس تريل، الرائدة في فئتها، أصبح الحصول عليها أسهل مع تلك الصفقة الرابحة من نيسان البابطين.
هذا العرض متوافر لفترة محدودة في جميع معارض نيسان البابطين في الري والأحمدي والجهراء، حيث يمكن للعملاء استكشاف المزيد من المعلومات حول العروض المتاحة حاليا، أو يمكنهم الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 1804888، لا تفوتوا فرصة العودة إلى المنزل بسيارة نيسان جديدة لعام جديد رائع.

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