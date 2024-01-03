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الدين الأميركي يتخطى 34 تريليون دولار لأول مرة

1/3/2024 11:09:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجاوز إجمالي الدين الأميركي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأميركية في الأعوام المقبلة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية تقريرا يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة دون وجود ميزانية سنوية، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس»، واطلعت عليه «العربية Business».
ويأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتا، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفا تاريخيا عن السداد. ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025، وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
وتجاوز الدين المحلي مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء. وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس لشهر يناير 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029، لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة كورونا التي أدت لإغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.
واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي. لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
من جانبه، قال سونغ وون سون، أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت: «حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة». وأضاف: «لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأعتقد أن التوقعات قاتمة للغاية».
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة، وهذا الرقم الأدنى 26.9 تريليون دولار، يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس في توقعاته لثلاثين عاما أن الديون العامة سوف تعادل مستوى قياسيا يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأميركي بحلول عام 2053.
ولا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئا على الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية. يسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب.
لكن مسار الدين في العقود المقبلة قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة.

MENAFN03012024000130011022ID1107682836

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