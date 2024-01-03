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وياي يتوج بجائزة البنك الرقمي الأسرع نموا في الكويت من ماستركارد

1/3/2024 11:09:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد «وياي»، أول بنك رقمي في الكويت، جائزة «البنك الرقمي الأسرع نموا» في الكويت من ماستركارد في شهادة على النمو الاستثنائي والابتكار الذي حققه البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
وتسلم البنك الجائزة على هامش منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في دبي مؤخرا وضم مجموعة متنوعة من المتخصصين، بما في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية.
ويعد «وياي» البنك الوحيد في الكويت الذي حصل على هذا التقدير والتميز، حيث تشكل هذه الجائزة المرموقة شهادة على سعي البنك الدؤوب نحو الابتكار، وتعزيز مكانته كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية داخل المشهد المالي الكويتي.
ومنذ إنشائه عام 2021 كأول بنك رقمي في الكويت يحمل «وياي» مفهوما يتصور المستقبل، فهو يجمع بين التكنولوجيا وتصميم أكثر عصرية لخلق تجربة مصرفية سلسة وشاملة والعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة لتلبية احتياجات عملائه.
كما يلعب «وياي» دورا محوريا في تقديم خدمات مصرفية متطورة للشباب وعملاء الراتب في بداية حياتهم المهنية، وبما يتماشى مع أنماط حياتهم التي تركز على التكنولوجيا من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية بما في ذلك تحويل المكافأة الطلابية بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى أدوات الادخار، والمتجر الرقمي، وإعداد الميزانية ومراقبتها وترشيح العملاء وغيرها.
وعلاوة على ذلك، أطلق «وياي» أول بطاقة مسبقة الدفع بدون أرقام في الكويت، في خطوة لتسهيل الحصول على الخدمات من خلال إجراءات سهلة من خطوتين فقط لتقديم الطلب. وتتميز هذه البطاقة المبتكرة بما توفره من شفافية استثنائية بخصوص المعاملات، حيث تبرز جانبا غير واضح في الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال عرض التفاصيل الكاملة للرسوم والعمولات الخاصة بالمعاملات الدولية.
ومنذ الإطلاق، شهد البنك إقبالا كبيرا من شباب جيل Z على فتح حسابات جديدة، حيث يمكن فتح حساب مصرفي خلال دقائق معدودة دون الحاجة لأية أوراق، كما حاز على عدة جوائز ومنها جائزة أفضل الابتكارات المالية في مجال تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز السنوية لأفضل ابتكارات القطاع المالي للعام 2022.

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